Alfredo Morales: "El ERTE de VW Navarra se multiplica por seis en nuestro parque de proveedores"

El ERTE en la principal fábrica de Navarra, la planta automovilística de Volkswagen en Landaben, se prolongará hasta el día 31 de junio, aunque el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, admite que en el calendario que ha presentado la dirección de la empresa también se plantean días de cierre en los meses de septiembre y octubre con lo que el ERTE podría prorrogarse hasta bien entrado el otoño. "El panorama que tenemos los 6 primeros meses es duro y complicado y obliga a hacer un calendario a la baja con muchos días de cierre y así lo tenemos que afrontar", señala el responsable del Comité de empresa ante este calendario que, de momento recoge 209 días de trabajo.

"Confiamos en que la situación cambie en positivo y que no haga falta ampliar ese ERTE y que incluso los días que están planteados de cierre no se realicen, pero hoy tenemos que afrontar la situación tal y como es con 250.000 coches programados y prácticamente 40 días de cierre".

Admite Morales que" todos los escenarios están encima de la mesa" porque nadie sabe cómo va a evolucionar la pandemia.

"La luz al final del túnel" para Volkswagen Navarra la representa el lanzamiento de dos nuevos coches, uno de ellos el tercer modelo de la fábrica previsto para finales de septiembre.

La regulación temporal de empleo en Volkswagen Navarra implica consecuencias muy importantes en toda la industria auxiliar del automóvil." Para que nos hagamos una idea, el efecto que tiene Volkswagen Navarra se multiplica por 6 en todo nuestro parque de proveedores. Si nosotros tenemos a 1.500 personas en el ERTE durante las primeras semanas, eso multipliquémoslo por 6 y será el efecto que tendrá este calendario para nuestro sector."

El comité de empresa también reclama un gesto a la dirección de la fábrica puesto que se reduce la carga impositiva del calendario al cerrar los viernes y las noches: "es una pérdida de ingresos que entendemos que debe tener una compensación por parte de la dirección y estamos a la espera de esa respuesta para poder formalizar este calendario".

Alfredo Morales también hace una llamada al Gobierno de Navarra para que sitúe a la Comunidad dentro del mapa de la movilidad eléctrica: "es fundamental en nuestro sector, no solo en Navarra sino a nivel estatal. Un sector que está en plena reconversión y hoy desde el Gobierno estatal se trabaja en planes específicos para esa reconversión y quiero hacer un llamamiento especial al Gobierno de Navarra para que esta comunidad no se quede atrás en esos planes y trabajemos conjuntamente para situarnos en ese mapa porque el futuro pasa por el coche eléctrico, la electro-movilidad, y si Navarra no se sitúa en ese escenario y en esas mesas donde se están trabajando esos planes, nos quedaremos atrás. En este momento es importante que el Gobierno de Navarra no deje escapar ninguna oportunidad porque me consta que hoy se está hablando de ese asunto".