'Cara a cara': ¿es el Isabel Zendal un plató de televisión o un hospital único en el mundo?

"Ustedes van a coger a todos los sanitarios con contratos precarios y les van a sacar de donde están trabajando para ponerles como atrezo" en el Zendal, ha reprochado la diputada de Más Madrid, Mónica García, al ejecutivo madrileño. Enfrente, en la Sesión de control al Gobierno de La Ventana de Madrid, ha estado este miércoles el consejero de Tranportes, Ángel Garrido, quien ha recriminado a la diputada de la oposición que no celebre la construcción de un nuevo hospital público.

"Hay momentos para criticar las cosas y otros para estar detrás de las cosas", ha señalado Garrido. Para el consejero, alguien que defiende la sanidad pública, en referencia a la propia Mónica García, y carga contra contra el Zendal, queda "en muy mal lugar". La diputada de Más Madrid ha afirmado, sin embargo, que el Zendal "sería una buena noticia si estuviéramos hablando de un hospital, pero no estamos hablando de un hospital"

García ha sido muy dura con la gestión del Ejecutivo regional, al que ha acusado de despilfarrar el dinero público en una infraestructura innecesaria y sin dotar. "Aguado ha dicho que no va a tener una plantilla, eso es desconocer cómo funciona un hospital. Yo no voy a un sitio, anestesio y me voy. Trabajamos en equipo", ha dicho. La portavoz de sanidad de Más Madrid cree que "no se puede abrir una infraestructura sin cardiólogos, sin radiólogos, sin quirófanos... Los pacientes de covid no llegan solo con covid", llegan con problemas de corazón y de otro tipo, ha aseverado.

El consejero y político de Ciudadanos ha respondido que, pese a las acusaciones de no haber dialogado con los sanitarios para levantar el Zendal, hay "muchos profesionales que están de acuerdo con el hospital" con los que el Gobierno de Ayuso ha hablado. "La construcción de este hospital ha sido algo asombroso", ha zanjado. Garrido también ha explicado sobre las imágenes que este martes mostraba Radio Madrid de las zonas del Zendal todavía en obras que la actual inauguración "corresponde a una de las fases que era la que en este momento correspondía."

Ambos se han enfrentado también por los datos del covid en Madrid. Garrido ha dicho estar orgulloso con el modo en que la Comunidad ha logrado hacer bajar la curva, mejor que otras comunidades. "La ola de Madrid empezó en agosto, la del resto de comunidades en septiembre u octubre. Me apena que una comunidad no sepa hacer un diagnóstico", le ha respondido García.