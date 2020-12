El Pleno de A Coruña aprueba un suplemento de crédito para el pago de varios convenios de 2019

El pleno ha aprobado con los votos a favor de PSOE y de Partido Popular un suplemento de crédito por un importe de cerca de 233.000 euros para el pago de varios convenios de 2019, que no fueron abonados en 2018. Así como la baja de otros dos que no fueron utilizados debido a la pandemia. Un asunto que obtuvo la abstención de Marea, BNG y de la concejala no adscrita, Isabel Faraldo, y que ha generado el debate sobre la situación políica en María Pita. El gobierno local ha sido duramente criticado por no negociar unos nuevos presupuestos de 2021 y también por el cese de la concejala de Empleo, Eva Acón. El portavoz José Manuel Lage ha anunciado que negociará con los grupos municipales, convenios con las entidades y asociaciones.

El PP considera que la corporación local está sumida en una crisis y ha tendido la mano al PSOE para negociar como única formación estable.

La Marea Atlántica ha criticado al PSOE su, a su juicio, "cambio de rumbo".

El BNG considera que el ejecutivo socialista no tiene un proyecto de ciudad y ha aprovehcado para criticar el hecho de que la concejala no adcrita tome posesión como concejala al margen de la formación política por la que se presentó a las elecciones municipales.

La concejala no adscrita Isabel Faraldo se ha referido en muchas ocasiones en su turno de intervención a que no ha tenido tiempo para estudiar los asuntos debido a que hoy mismo tomaba posesión de su cargo.