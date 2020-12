Las relaciones entre PSOE y Marea Atlántica se tensan aún más

El grupo municipal socialista ha logrado tumbar en el pleno de A Coruña, a través de una enmienda, la moción de la Marea Atlántica que pedía que ningún concejal que tenga salario de otra administración cobre dietas del Concello por asistencia a plenos, comisiones, juntas de gobierno, mesas de contratación u órganos colegiados. La portavoz de Marea, María García, señala directamente al concejal de Hacienda y portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, del que, asegura ,cobra 110.000 euros brutos al año, entre Ayuntamiento y Diputación.

"Para nós, cobrar 110.000 euros do erario público mentres a xente o está pasando mal e está agardando a que cheguen as axudas non é dignificar a política, é xustamente o contrario: é abusivo, desproporacionado e difícil de comprender", apuntó María García.

El aludido, José Manuel Lage, lo ha negado. "Eu non cobrei 110.000 euros como vostedes repiten e cóntanlle a algunha xente para que lles faga eco. Pódeno seguir dicindo, pero é falso", señaló Lage que añadió: "os acordos de organización da Corporación os coñecían vostedes perfectamente e daquela non tiveron reparos; vostedes teñen unha dobre moral".

La moción de Marea ya no ha llegado a ser votada al ser aprobada previamente la enmienda del PSOE, gracias al respaldo del Partido Popular. El BNG se ha abstenido al discrepar en las formas. Isabel Faraldo, concejala no adscrita, también se ha abstenido.

La enmienda insta a la alcaldesa a dar cumplimiento del acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno de organización del 8 de julio de 2019, que regula los salarios y retribuciones de los concejales y concejalas, así como las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.