El Zendal, único hospital del mundo al que los usuarios ponen nota antes de que esté abierto

"Tiene muy buena pinta", dice unos de los comentarios cuyo autor manifiesta estar "a la espera de que entre en servicio". "Gran aportación a la sanidad pública madrileña y en tiempo récord", dice otro, que valora con cinco estrellas el servicio que ofrecerá, pues aún no está abierto, el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Usuarios de Google valoran en las reseñas del buscador el hospital de pandemias que ha levantado la Comunidad de Madrid y que, antes incluso de entrar en funcionamiento, ya ha sido evaluado.

El Gobierno madrileño inauguró este martes el nuevo hospital y ha conseguido ya las primeras reseñas, logrando levantar las opiniones antes que el propio centro. Aunque el Zendal no está todavía terminado, tal y como pudo comprobar la SER, ni tiene personal sanitario suficiente para ponerse en funcionamiento, son muchos ya los comentarios que despierta, a favor y en contra, en el principal buscador de internet que es, también, un instrumento de referencia para que los usuario valores servicios.

"Muy bien por la Comunidad de Madrid"

Tras calificarlo el Gobierno de @IdiazAyuso e @ignacioaguado como mejor hospital del universo, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando un "hospital" que aún no se ha terminado de construir y que no recibió ningún paciente, ya puntúa un 2,9 sobre 5 puntos y 101 reseñas en @GoogleES? pic.twitter.com/VgDgi4PtC0 — A. M. E. (@madrid_ame) December 3, 2020

Bajo las fotografías del Isabel Zendal entre grúas, arena y obreros se despliega una lista de comentarios. Algunos claramente a favor, que lo valoran con cinco estrellas, el máximo permitido, y que en su mayoría se centran en apoyar la decisión que la Comunidad de Madrid ha tomado al levantar este hospital que han cuestionado sindicatos sanitarios y oposición. "Muy bien por la Comunidad de Madrid, usted ha hecho lo que el gobierno tenía que haber hecho", escribe una internauta.

"Me encanta que haya un hospital especializado para el covid, así no se colapsan y se deja a los otros hospitales tratar otras patologías", opina otro. Algunas opiniones anticipan que la iniciativa del Zendal será copiada por otros países.

"Su estilo loft y postindustrial queda muy bonito, espero que no lo tabiquen nunca"

Sin embargo, no todos los internatuas celebran el Zendal con tanto entusiasmo. Aquellos que se muestran claramente en contra dan solo una estrella al hospital y se burlan de su estado. "Muy buen Hospital. Su estilo loft y postindustrial queda muy bonito, espero que no lo tabiquen nunca", escribe un guía local. "Es un poco embarazoso defecar ante la vista de los demás pero tampoco importa mucho porque no está ni el tato."

La opinión crítica de un usuario. / Google

Con socarronería, este usuario valora también que le "quitaron todos los virus del ordenador" y lanza un deseo, que se construya un hospital de terremotos. La presidenta Ayuso puso en valor hace unos días el hecho de que el nuevo hospital se encuentre próximo al aeropuerto, como un reclamo para quienes no son de Madrid. Entre sus contrarios esta no se interpreta como la mejor de las ideas. "Al lado de un aeropuerto con el ruido insoportable de los aviones", protesta una usuaria que dice ser auxiliar de enfermería.

Entre odios y fans el Zendal ya supera el aprobado, pese a no haber recibido todavía ni un solo paciente. Su nota en Google alcanza en este momento el 3,2 sobre 5. En el total de reseñas, que ya supera ampliamente el centenar, la palabra más repetida es 'dinero'. También están, aunque en menor medida, 'futuro', 'presupeusto', 'vergüenza'.