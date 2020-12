¿Cómo serán estas Navidades? ¿Seremos responsables?

¿Cómo van a ser las próximas Navidades? ¿Cumpliremos los peñafielenses y resto de la comarca las restricciones que parecen establecerse e implantarse para estas fechas? Sobre ese grado de cumplimiento y esa realidad, hemos charlado este jueves en nuestro tiempo de sociología con el Decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, el vallisoletano Javier Gómez.

Sobre las Navidades, el sociólogo especifica que "es un lío porque las orientaciones nos llegan de forma contradictoria, pero lo que está claro es que estas Navidades van a ser diferentes y lo iban a ser igualmente porque hay muchas familias en duelo y con mucha gente que ha perdido su empleo". "Va a haber restricciones, y veremos si se cumplen o no. Lo último que ha ofrecido el Gobierno es casi una recomendación. Las fuerzas de orden público no pueden estar detrás de cada caso... La pregunta del millón es, ¿vamos a ser responsables? Yo creo que va a haber responsabilidad porque todos tenemos gente mayor en casa, y son los que más tienen que perder en esto. Habrá gente para todo, pero yo creo que seremos responsables", añade.

Y es que Gómez incide en una idea angular. "La responsabilidad es difícil de controlar. Esto es como el tráfico. Puede haber multas, pero no puede haber un guardia detrás de cada esquina. Se espera y se confía en que la gente sea responsable, y la mayoría lo es, aunque hay gente que se lleva por delante a otra. Esto sería parecido. No podemos esperar que haya control en esta situación y sanciones, porque es difícil regular algo como los motivos por los que alguien se mueve por un sitio a otro, y muchos es que ni siquiera saben si pueden hacerlo o no porque las normas cambian. Pero el sentido común es el cuidar a lo tuyo y a los tuyos, y en eso confío. Llamar a la responsabilidad es lo único que nos queda, porque no pueden meterse en nuestro cuarto para saber lo que hacemos", especifica Gómez.

Y es que la situación no es compleja a la hora de controlar la realidad de las obligaciones de cada uno. "Hay trabajadores o estudiantes que retornan, parejas... Controlar eso es complicado. Yo tengo nostalgia del confinamiento porque muchos lo recordamos como una época emocionalmente potente. Yo noto ahora hartazgo y apatía, quizá salvar la Navidad puede venir de una nueva unidad entre todos. Como comentan los psicólogos no tenemos que pensar en lo que vendrá sino en cómo vivir el presente. Y las Navidades no siempre son alegres porque muchas veces falta gente en la mesa. Tenemos que echarle imaginación. No digo que pasemos la Navidad a Semana Santa pero tenemos que echarle imaginación, porque sino el virus no solo nos va a ganar en salud sino también a nivel mental. Y tenemos que vivir el presente", sentencia.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio.