Los hosteleros de A Coruña continuarán sus movilizaciones hasta el domingo

Los hosteleros de A Coruña han vuelto a salir a la calle dentro de un rosario de movilizaciones para denunciar que no han cobrado ni un euro de las ayudas anunciadas por todas las administraciones y siguen pagando sus impuestos aunque muchos llevan cerrados diez meses. Mantienen cerrados buena parte de los locales en el comienzo de la desescalada que supone la mitad de aforo en las terrazas, con la que está cayendo a nivel meteorológico, y cuarenta por ciento en el interior. No les sale a cuenta abrir mientras siguen esperando por las ayudas públicas. Las de la Xunta aún no han llegado y aunque se habla de 1.500 euros les quedan a la mitad porque por un día la prohibición de su actividad no ha llegado al mes completo.

Hoy han reclamado ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para que paralice el cobro de cuotas de autónomos hasta que puedan volver a trabajar y el aplazamiento o fraccionamiento de sus impuestos. Mañana irán ante la sede de la Agencia Tributaria. El domingo a mediodía se concentrarán ante el Ayuntamiento, en la plaza de María Pita, para pedir, en este caso, el cobro inmediato de las ayudas establecidas a través del plan de reactivación económica y social de A Coruña, el Presco, y una mayor agilidad en las gestiones necesarias para facilitar su trabajo cuando puedan abrir de nuevo, sobre todo en la reapertura de sus terrazas.