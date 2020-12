El Consell de Ibiza aprueba las cuentas de 2021 con duras críticas de la oposición

Con el voto a favor del equipo de gobierno y la consellera no adscrita, Marta Díaz y el rechazo de los dos grupo de oposición, se han aprobado los presupuestos del Consell de Ibiza del año que viene. Unas cuentas que ascienden a 102 millones de euros, un 14% que en este ejercicio y que han vuelto a ser calificadas por el conseller de Hacienda, Salvador Losa, como "realistas y que dan respuesta a la situación que vivimos".

No lo ve así el portavoz del grupo Socialista, Vicent Torres, que habla de un presupuesto "de derechas, insuficiente, que promueve la externalización de servicios y hace la institución más opaca". Torres asegura que no es expansivo y no refleja esfuerzo alguno en inversiones directas con nuevos proyectos. Acusa al gobierno de "engañar" hablando de bajada de impuestos ya que no se modifica ninguna tasa.

El conseller socialista critica "los miles de euros que se adjudican en subvenciones nominativas y arremete por la subida de la partida de presidencia para "autobombo y propaganda". Afirma que en dos años pasa de 600.000 a 1,2 millones de euros "veremos muchas fotos del presidente el año que viene, porque en propaganda si que es un presupuesto excepcional", afirma el portavoz del PSOE.

Unidas Podemos echa en falta un presupuesto más "contundente" teniendo en cuenta que el Consell ingresará este año 120 millones. Ve insuficientes las ayudas previstas para los más afectados por la crisis y reclama que estas partidas "se tripliquen". Viviana de Sans ha sido especialmente dura con la subida de sueldos de los políticos y los cargos de de confianza, cuyas nóminas aumentan al igual que la de los funcionarios un 0,9%..De Sans se ha preguntado si "no les da vergüenza subirse el sueldo". Unidas Podemos ha presentado un escrito para que este incremento que también se contempla para los partidos de oposición no se aplique a su grupo.

Frente a las críticas Losa dice que son unas cuentas vinculadas al compromiso de ejecución y que a media que se vaya ejecutando podrán incorporar recursos del remanente. Ha advertido que seguirán reclamando los compromisos pendientes como los fondos estatutarios, el convenio de carreteras, la financiación del vertedero y las bestretes.

El conseller reclama un "frente común" porque dice que estas cuentas no tendrán continuidad en 2022 porque la institución no podrá endeudarse, ni dispondrá de remanente alguno, por lo que si no se reclama y se consiguen el año que viene "lo que es de todos los ibicencos, la catástrofe será brutal".

Losa dice en 2021 el gobierno ejecutará, pedirá lo que le corresponde pero no hinchará las cuentas "como hacían ustedes". Ha reprochado la baja ejecución de los presupuestos durante la anterior legislatura.

El grupo socialista ha anunciado que no impugnará las cuentas que retrasarían su entrada en vigor aunque, según Torres, podrían hacerlo "porque se ha incluido como ingresos una partida de 8 millones del convenio de carreteras que también deberían computarse en el capítulo de gasto".

Por su parte el conseller de Hacienda ha lamentado que la oposiciòn "no presenta alternativa alguna".