0- 1. A la Peña le tocará sufrir esta temporada

La Peña Deportiva no ha podido con el Alcoyano en un choque que se ha decidido por un gol de Ramón López en el minuto 68, muy protestado por los aficionados y jugadores peñistas al entender que el futbolista del Alcoyano estaba en fuera de juego. Pero más allá de esta acción, lo cierto es que la Peña se ha vuelto a mostrar incapaz de generar acciones claras de gol y suma ya 581 minutos sin perforar la portería rival. Seis partidos consecutivos sin marcar y queda claro que en esta campaña tocará sufrir y apretar los dientes. De recuerdos no se vive.

El técnico ibicenco, Raúl Casañ, ha vuelto a introducir cambios en el once inicial, Iago debutaba como titular en el centro de la zaga, Cristeto volvía la medular y mientras que Juancho y Antonio López eran la apuesta ofensiva junto con Gilbert.

A la Peña le costó meterse en el partido, precipitado en su fútbol, con imprecisiones en las entregas, los locales no inquietaban el marco rival, mientras que los de Alcoy merodeaban algo más el área de Javi Seral aunque tampoco generaron peligro más allá de algún despiste defensivo que no tuvo consecuencias. Los futbolistas de la Peña ponen voluntad y entrega, pero están en una fase de la competición en la que su juego carece de precisión. No hay asociaciones ni desequilibrio alguno en ataque que inquiete a la defensa rival. Los de Santa Eulària se fueron a los vestuarios sin generar una sola ocasión clara de gol. Solo en los compases finales del primer tiempo hubo algún intento por la banda izquierda con centros laterales poco precisos y saques de esquina sin consecuencias. La buena presión del Alcoyano durante todo el choque ha sido una de las claves de su victoria, más allá de la ayuda arbitral,

Tras el descanso, pareció más decidido el Alcoyano a llevarse los puntos y dispuso de dos ocasiones claras, que malogró Rubio al no encontrar portería y evitó Seral con una buena acción. En la otra portería un centro de Cristeto lo remató Andreu cerca del palo y lo probó Cruz desde lejos en un balón que se perdió alto por poco.

Llegó el gol visitante tras un barullo en el área peñista y un remate final de Ramón que parecía estar en posición antirreglamentaria. No lo vio así el colegiado Montoro Ferreiro que dio validez al tanto.

Con el viento de cara el Alcoyano se limitó a dejar pasar los minutos, manteniendo una presión eficaz. La Peña movió el banquillo y lo intentó con más voluntad que acierto. Acciones a balón parado, balones a la olla, pero sin peligro real y una nueva derrota. En los compases finales, nervios, tarjetas y el peor parado De Val que acabó expulsado por doble amonestación en la prolongación. Queda mucho, pero hay que asumir que este año hay que pensar solo en la permanencia y que hay mucho trabajo por delante.