Córdoba hacia una movilidad sostenible

Recorren cada día nuestras calles sin que reparemos a veces en que sus tanques de combustible a modo de joroba blanca en el techo, evitan que respiremos un aire tan contaminado como antes. Son los nuevos autobuses de Aucorsa propulsados por gas natural comprimido.

HACIA UN MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

43 de los 116 autobuses de Aucorsa, es decir el 37% de la flota de la empresa municipal de autobuses de Córdoba, son vehículos de nueva generación que utilizan gas comprimido como combustible.

Se trata de dos modelos ECO de la marca Mercedes Benz, el Citaro NGT y el Citaro NGT Hybrid que necesitan un 20% menos de combustible que los modelos anteriores, reducen en cuatro decibelios la emisión de ruido, y en casi un 80% las emisiones contaminantes.

Aucorsa incorporó en enero de 2019 una gasinera en sus instalaciones del Polígono Pedroches, para atender a la demanda de gas comprimido que generan estos nuevos vehículos.

Esta conectada a la red de gas natural y su función es la de comprimir el gas para recargar los depósitos que cada autobús necesita para su funcionamiento. Se estima que cada vehículo tiene una autonomía de 300 kilómetros, antes de volver a repostar.

FORMACIÓN VERSUS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Con ellos vamos hacia la llamada "movilidad sostenible". Estos vehículos cada vez son más silenciosos, menos contaminantes, pero también más complejos.

Efectivos del SEIS, del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de Córdoba formándose en la intervención en autobuses propulsados por gas / Cadena SER

No se puede recurrir a viejas respuestas para darle solución a nuevos problemas, es decir: igual que se está renovando la flota, hay que renovar también todos nuestros conceptos sobre la manera de intervenir en estos vehículos, especialmente en el caso de una avería o un accidente.

Juan Manuel Cervantes, instructor internacional en rescate, presidente de ARTE, la Asociación de Expertos de Rescate en Tráficos y Emergencias , director técnico de la Fundación Smartbaby y de Mentor Training Rescue, ha advertido de esa "necesidad de formación" de los equipos de las empresas tanto públicas como privadas que han apostado por esta nueva movilidad.

Y para ello el pasado mes de octubre comenzaron los cursos y la formación específica tanto para equipos de emergencia y rescate como para conductores en Córdoba.

Bomberos y personal de Aucorsa siguiendoe las indicaciones para intervenir en los autobuses de gas comprimido ante un posible accidente o emergencia / Cadena SER

En estos nuevos vehículos el gas comprimido que sirve de combustible al autobús se transporta en botellas en el interior de los tanques que van situados en el techo. La disposición varía dependiendo del modelo y de la capacidad.

La intención de esta formación es que los intervinientes conozcan el detalle las características del tipo de combustible que llevan los vehículos, la ubicación y los procedimientos en caso de emergencia.

Bomberos,técnicos de taller, mecánicos e inspectores de Aucorsa participando en la jornada formativa en Córdoba / Cadena SER

FORMAR A LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA PERO TAMBIÉN A LOS QUE CADA DÍA TRABAJAN CON ESTOS VEHÍCULOS

“Nosotros insistimos mucho en que no solo hay que formar al personal de emergencia, es decir: bomberos, policía local, etc; sino también los conductores y conductoras de esos vehículos porque en caso de cualquier incidencia, son las primeras personas que pueden atender y actuar ante el problema, ya sea una avería, una fuga de gas, o un siniestro”, explica Cervantes.

Pero la formación no se reduce solo a autobuses, también se extiende al resto de vehículos con nuevas propulsiones, en ámbitos profesionales o de servicio público como el sector del taxi.

MÁS DE LA MITAD DE TAXIS DE CÓRDOBA YA NO FUNCIONAN CON COMBUSTIBLES TRADICIONALES

Los participantes atendiendo las indicaciones del instructor, Juan Manuel Cervantes, durante el curso en Córdoba / Cadena SER

El 60% de los taxis de Córdoba llevan motores ecológicos. Unos 200 vehículos, esto es más del 40% son híbridos, y un 20% de propulsión por Gas Licuado de Petróleo. Autacor tiene incluso un punto de recarga propio para dar servicio a esta demanda.

Los primeros híbridos llegaron en 2008 y los primeros vehículos a gas a partir de 2010 y la tendencia de crecimiento es de entre un 15 y 20% por año, como explica, Miguel Ruano, presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Córdoba.

Isabel Roldán, de la Asociación de Autónomos del Taxi de Córdoba, con Juan Manuel Cervantes y los alumnos del curso / Cadena SER

En el caso de los turismos, el tanque de combustible no va en el techo sino en el maletero.

SON VEHÍCULOS MUY SEGUROS PERO HAY QUE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE ELLOS PARA INTERVENIR CORRECTAMENTE

Desde los fabricantes, hasta las empresas públicas o los propios profesionales de emergencias y del sector, saben que se trata de tecnologías muy seguras, pero la formación sigue siendo necesaria para prevenir riesgos y saber afrontar las incidencias en caso de que se presenten.

Conscientes de ello, tanto Aucorsa como Autacor tienen una colaboración permanente con la formación que realiza en Córdoba, Juan Manuel Cervantes a través de la Fundación Smart Baby y de Mentor Training Rescue.

Los cursos se celebran periodicamente en las instalaciones de Grúas Mata en La Torrecilla en Córdoba.