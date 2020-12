Los bomberos se retiran de la nave incendiada de Badalona hasta el viernes que empezará su derribo

El subdirector general operativo de Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha explicado este jueves que los efectivos del cuerpo se retiran hasta el viernes de la zona donde han trabajado en la extinción de un incendio en una nave industrial de Badalona (Barcelona), después de realizar una revisión extensiva y un trabajo más superficial en los dos edificios afectados por el fuego.

Ha explicado que "se ha realizado una revisión extensiva en la planta primera y segunda de un edificio, y un trabajo más superficial en los dos edificios con drones y perros especializados que han permitido descartar indicios de encontrar nuevos cuerpos sin vida".

A partir del viernes, los Bomberos darán apoyo al Ayuntamiento de Badalona "a la espera de la llegada de una empresa de derribo que asesore para asegurar que no haya ningún cuerpo sin vida donde no se ha podido llegar". El conseller Miquel Sàmper, por su parte, ha anunciado que el proceso de desescombro de la nave ocupada empezará mañana y no ha descartado que se puedan encontrar más víctimas.

Al no poder entrar los equipos de emergencias en el interior del edificio, se ha dado por finalizada la primera fase de la emergencia tras el incendio, por lo que a partir de ahora las labores serán más lentas, centradas por una parte en el desescombro y por otro en la investigación policial sobre el origen del fuego, aún por determinar, según el conseller.

Sàmper ha sido muy gráfico al describir que a partir de mañana el operativo será más lento, ya que se irá sacando "piedra a piedra" en un proceso técnico de desescombro, en el que desea que no se localice ningún otro cadáver, aunque no lo puede descartar. "Esperamos, deseamos, que en el desescombro no se genere ninguna otra novedad a nivel de víctimas", ha indicado Sàmper. "Crucemos los dedos para que no (se encuentren más cadáveres), pero puede ser así", ha advertido.

Sàmper ha destacado que "los cuatro colapsos que ha habido en el edificio a causa del incendio han debilitado mucho la nave", pero ha agradecido el trabajo realizado por todos los cuerpos de seguridad, especialmente a los Bomberos, que evacuaron a 30 personas en el momento más crítico del incendio.

"Ahora viene saber la causa del incendio"

El conseller ha expresado: "Ahora viene la segunda fase del trabajo, que esperamos que no genere más víctimas, pero es una fase lenta y que requiere paciencia, como saber la causa del incendio".

El jefe territorial de la región metropolitana norte del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Antonio Carballo, ha explicado que "se han desplazado al lugar de los hechos siete psicólogos de emergencias y cinco traductores, y se ha atendido a 25 personas con patologías médicas o traumáticas y 15 con afectaciones psicológicas de emergencias".

Ha señalado que de las 25 personas con patologías médicas, nueve han sido trasladadas a hospitales --tres personas en estado muy grave y seis en estado menos grave--.

Albiol prevé el derribo "mañana mismo"

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha manifestado que el consistorio será el responsable de la gestión del incendio a partir del viernes, y en este sentido ha señalado: "Se contratará a una empresa de derribo para que empiece mañana mismo".

Ha expresado que está previsto que el trabajo de derribo dure todo el fin de semana, y ha lamentado: "Es una situación traumática la que nos ha tocado vivir, pero creo que todos hemos estado a la altura de las circunstancias. Ha tenido que pasar una desgracia para que se empiece a reflexionar que así no se puede seguir".

La Generalitat declara luto el viernes

Además de las tres víctimas mortales, hay nueve personas heridas por el incendio que han sido trasladas a diferentes hospitales. Tres de ellas se encuentran graves o muy graves y seis menos graves, según el último balance facilitado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los servicios de emergencia han atendido a un total de veinticinco personas afectadas por el incendio, de las cuales dieciséis han sido dadas de alta "in situ" con una patología leve, mientras que otras nueve han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios: Can Ruti de Badalona y Vall d'Hebrón, el Hospital del Mar y el Espíritu Santo de Barcelona.

La Generalitat ha decretado día de luto el viernes con motivo del incendio en la nave industrial de Badalona. Se han suspendido las celebraciones oficiales durante el viernes y las banderas ondearán a media hasta en los edificios de la Generalitat, ha explicado el Govern en un comunicado este jueves. El Govern también ha expresado su acompañamiento a las familias de las personas que han muerto en el incendio.