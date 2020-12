Martínez Arroyo: "La tubería a la llanura manchega se pondrá en marcha, por fin, en 2021"

En 2021 se pondrá en marcha la tubería a la llanura manchega. Lo ha anunciado en Jaraíz este sábado el consejero de Agricultura que ha vuelto a destacar la importancia del pacto por el agua suscrito esta semana, por primera vez en la historia de la región, el único consensuado de toda España.

Francisco Martínez Arroyo asegura con toda certeza que por fin se activará una de las más importantes infraestructuras construída desde hace varias décadas para garantizar el consumo humano en cantidad y calidad, en tiempos de sequía. La tubería permitirá que el agua superficial del trasvase Tajo Segura llegue a los municipios que han suscrito los acuerdos; muchos de ellos están recibiendo agua de pozos subterráneos como es el caso de localidades como Almagro o Bolaños en el Campo de Calatrava.

Recordemos que la tubería parte del municipio conquense de Carrascosa del Campo y concluye en la localidad de Fernán Caballero en el Embalse de Gasset en Ciudad Real. Tubería diseñada para el procedente de la cabecera del Tajo para más de una treintena de municipios de las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y fundamentalmente Ciudad Real.

AUDIO| Escucha aquí nuestro espacio agrario Jaraíz de SER Castilla La Mancha con Agustín Cacho:

La firma de convenios pendientes, antes de fin de año

Recuerda Martínez Arroyo que Castilla La Mancha siempre se ha opuesto a los trasvases al Levante para regadío, -apostando por la alternativa de la desalación- pero no para el consumo humano. Así reitera que antes de que finalice el año se firmarán los convenios pendientes con varios municipios, augurando que el año próximo y los siguientes serán muy importantes. Anuncia inversiones en demarcaciones de comunidades de regantes como Peñarroya o Gasset de 5 y 6 millones para mejorar el regadío social pero no serán las únicas; destaca que los fondos de reconstrucción que llegan de Europa también se podrán destinar a la mejora de regadíos, abastecimiento y depuración de aguas.

Toma de agua superficial en el embalse de Peñarroya / CHG

La Junta pide a la CHG que mantenga el 5% en las reducciones de riego, como el año pasado

El consejero que, por cierto, anuncia en la SER que la CCAA va a pedir a la CHG que fije en un 5 y no un 10% las limitaciones de riegos, como así se estableció el año pasado, condicionadas, no obstante, a la cantidad de precipitaciones que puedan llegar, en los próximos meses, reducciones que en todo caso llegarían en primavera. Confía en convencer al organismo aunque avanza que si no es así, la Junta votará en contra. Considera que hay que ofrecer expectativas a los regantes y reforzar los controles en el Alto Guadiana para garantizar un uso más eficiente del agua.

Recordemos que el nivel de los embalses de la cuenca Alta del Guadiana sigue descendiendo y se encuentran al 21% de su capacidad, con apenas 86,2 hm3 a pesar de las últimas lluvias que han caído.