Vuelve la hostelería a Euskadi 35 días después de su cierre

35 días después de que los bares se viesen obligados a bajar la persiana, este sábado los hosteleros han vuelto a poder abrir en todos los municipios vascos excepto en nueve donde el Gobierno autonómico han considerado prematura esta apertura. Después de un duro mes marcado por los ERTE, las protestas y la solicitud de ayudas al Gobierno vasco, este sábado han entrado en vigor el alivio de restricciones decretado por Urkullu este viernes tras la decisión adoptada en la reunión del pasado miércoles del LABI que asesora al mando único vasco en la gestión de la pandemia.

Esta mañana, en 'A vivir que son dos días Euskadi' hemos vivido la reapertura de la hostelería en el bar La Olla de Bilbao. César, uno de sus camareros, nos ha atendido para contarnos cómo viven esta reapertura. Un retorno de los bares "con mucha incertidumbre" y con unas restricciones que consideran "excesivas". Aun así, César se mostraba confiado en que la gente acuda a unos locales que son "seguros".

La mañana ha estado marcada por unos hosteleros más que madrugadores, unos clientes que han acudido con ganas de volver a sus establecimientos de confianza. También por un importante trasiego de distribuidores que aprovechaban las primeras horas de esta mañana para aprovisionar de productos a unos locales que han tenido que abastecerse a contrarreloj para abrir en tres días desde que el lehendakari anunció la reapertura.

Los últimos pedidos llegaban ya esta mañana de sábado mientras la hostelería trabajaba a contrarreloj para su reapertura / Cadena SER Euskadi

Algunos locales reconocían a la SER esta mañana que aún no había llegado todos los productos que habían pedido, pero eso no les ha hecho retrasar la apertura porque no hay "ni un minuto que perder". César, desde el bar La Olla, nos aseguraba que estas Navidades son importantes porque "son unas fechas donde se mueve mucho capital".

Con un ojo en el tiempo

Con las actuales restricciones, los bares pueden abrir al 50% de su aforo en interior, sin barra, sin consumo de pie y sólo con las terrazas al 100% de su aforo. Así las cosas, la meteorología va a ser un factor importante a tener en cuenta para la facturación de los hosteleros. Desde luego, en este primer día, no está acompañando.

La lluvia y el viento están siendo los protagonistas de este sábado, con intervalos de alta intensidad. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha desplegado este sábado un aviso naranja por olas que podrían llegar hasta los 6 metros de altura y un aviso amarillo por rachas de viento que podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora en zonas costeras. Sólo las ganas de los clientes podrán vencer a una meteorlogía que invita a quedarse en casa