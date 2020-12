0-0. La UD Ibiza se atasca en Santa Eulària

La UD Ibiza poderosa y mandona de toda la temporada tuvo que hacer frente a un partido muy incómodo, como un dolor de muelas, en Santa Eulària. La Peña Deportiva se encargó de llevar el choque a su estilo, sobre todo en la primera parte, en la que los visitantes se las vieron y se las desearon para hacer valer su juego de posesión. La zona ancha del Municipal de Santa Eulària era un campo de minas y los encargados de generar fútbol de la UD estuvieron desaparecidos. Juego físico, presión, fútbol directo y aquí la Peña se mueve como pez en el agua. Tras el descanso se vio a una UD más decidida y dominante, aunque sin claridad en ataque y a una Peña con más problemas para contener al rival, dando un paso atrás y con las mismas dificultades de toda la temporada para llegar al gol. Reparto de puntos en un partido que no pasará a la historia por la calidad del fútbol que se vio en el maltrecho césped de la Villa del Río. La UD sigue líder ahora con una renta de cinco puntos sobre el Hércules, pero se ha quedado sin marcar en los dos últimos partidos y la Peña despide el año en plaza de jugar la fase de permanencia, tras siete jornadas sin gritar gol. El caudal ofensivo del equipo celeste en el primer tiempo se limitó a un lanzamiento de falta de Javi Lara a los nueve minutos que se topó dos veces con el larguero. En el bando local un barullo en el área en el minuto 30, también a balón parado, entre un bosque de piernas con hasta tres intentos peñistas que chocaron contra un muro de jugadores sin llegar a la portería. Si las alineaciones son una declaración de intenciones, el libreto de Carcedo es poco amigo de mover el árbol si todo funciona. Una sola modificación en el centro de la zaga apostando por la altura de Pardo pensando en un bombardeo de balones a la olla y Castel como 9 para que quede claro quién es la referencia ofensiva. El resto del once inicial el mismo de toda la temporada. Ni el campo, ni el rival. Una dirección es mucho más que un resultado.Casañ siempre lo pone más difícil para adivinar el once, sobre todo porque sigue buscando el perfil más adecuado para generar más fútbol de ataque. Gilbert y Antonio López están siendo fijos en los últimos partidos y hoy apostó por Nacho y Miguelete de acompañantes además de recuperar a Gonzalo para el centro de la zaga y devolver la tituklaridad a Crespo. El partido arrancó con ritmo con llegadas a las dos porterías, pero fue un espejismo. Los visitantes cargaban el juego por su banda derecha con la hiperactividad de Kike López y con Castel y Davo intercambiando su posición para intentar sacar de posición a los centrales de la Peña. Pero desde el arranque se vio los de Santa Eulària tenían claro su planteamiento y a la UD le costaba adaptarse al césped de la Villa del Río. Tras el susto visitante con el lanzamiento de falta de Lara al larguero, respondieron los de la Villa del Río con dos conducciones de Gilbert y Crespo que murieron en la frontal y poco después lo probó Cristeto desde la frontal con un disparo por encima del larguero. Pero a medida que pasaban los minutos el partido se enfrió y se atascó. La Peña estaba mejor colocada en el campo, tapaba las salidas de los visitantes y hasta Javi Lara tenía que bajar a la zona defensiva para tocar algún balón. Al Ibiza le costaba crear y la Peña mostraba las mismas carencias para generar ocasiones. En el primer tiempo no pasó nada más excepto un pequeño tumulto al final en una acción en la que la Peña se quejó de un codazo de Lara a Miguelete y los celestes protestaban alguna entrada a destiempo de los jugadores peñistas saldadas con tarjetas. Carcedo debió leer la cartilla en el vestuario porque la UD salió mucho más vertical en su juego. Nada más arrancar la segunda parte Davo no supo definir cuando en un dos contra dos se quedó solo ante Seral. Poco después Javi Pérez incorporado por primera vez al ataque obligó de nuevo a intervenir al portero local. La presión de la Peña era menos efectiva y poco a poco el Ibiza se hizo dueño del balón y asomaba Molina en la medular para llevar la batuta. Los entrenadores interpretaron que hacía falta algo más, Casañ buscó más desborde con Juancho y lo mismo hizo Carcedo con Ilyas, aunque el joven extremo no la olió en los minutos que estuvo en el campo. Los dos cambios en el minuto 65. La Peña lo tenía más complicado para llegar al marco de Germán y optó por perpetrarse de forma ordenada en su propio campo. La iniciativa era más de la UD aunque sin demasiada claridad en su juego. El técnico visitante buscó dos atacantes de refresco en el último cuarto de hora con Rodado y Cirio. El balón merodeaba el área de la Peña, pero los centrales peñistas estuvieron sobresalientes y contundentes durante toda la tarde. Pudo marcar el Ibiza cerca del final tras una buena cabalgada de Rodado por la banda izquierda que cedió en bandeja a Cirio que totalmente solo en el área pequeña remató de forma inocente con la izquierda a las manos de Seral. La Peña logró que los compases finales se jugaran en el área del Ibiza forzando saques de esquina y bombeando balones, aunque sin generar peligro. El derbi no dio más de sí. Di Stéfano decía que marcar un gol es como hacer el amor. En Santa Eulària, los momentos de placer brillaron por su ausencia.