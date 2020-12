Elvis García: "Debemos aplicar las medidas que conocemos porque la dirección del Gobierno no es la adecuada"

Elvis García es doctor en Salud Pública y profesor de Epidemias de la Universidad de Harvard. Ha luchado contra el ébola, la cólera o la malaria y ahora observa, con asombro, el comportamiento de España en la crisis del coronavirus. Sobre el último paquete de medidas aprobado en Asturias cree que "no solo seguimos generando dinero con los bares, sino que evitamos gastarlo en las cabalgatas. No tiene mucho sentido y nos arrepentiremos", ha advertido. Para García son necesarias "medidas contundentes pero, sobre todo, coherentes. No podemos hacer medidas especiales para las fiestas porque el virus las entiende como un día normal. Esto seguramente lo ha decidido alguien que no se preocupa por la salud pública o que, al menos, no es su prioridad" y ha señalado qué se debería hacer ahora. "Invertir en test rápidos al alcance de la ciudadanía para controlar muchísimo la epidemia, es la forma más directa".

Cada comunidad autónoma está adoptando sus propias decisiones, algo que podría recordar a la desescalada del verano. El profesor las califica como "acciones estéticas para demostrar que se hace algo, quedar bien de cara a la población pero sin mojarse en absoluto. Vamos a una desescalada demasiado abrupta que va a llevar a una tercera ola si los ciudadanos no se toman casi la justicia por su cuenta, digamos. Tienen que empezar a operar independientemente de lo que diga el Gobierno, tomar decisiones en lo que ellos ya saben: no ir a casa de otros, llevar máscara siempre... Medidas que no hace falta que el gobierno nos las diga o que nos de más horarios. Ya lo sabemos y deberíamos hacerlo porque la dirección que apunta el Gobierno no es la adecuada".

Sobre la reapertura del interior de los bares en Asturias a partir del lunes cree que son "el perfecto caldo de cultivo para la propagación del virus. Habilitar la apertura de estos espacios no tiene sentido" y tampoco cree que medidas como el cierre perimetral de la región vayan a tener "mucho impacto. La tercera ola ya se esta preparando. El cierre perimetral que proponen evita que la gente venga a hacer turismo pero es que en realidad no es época de ello. Los que se trasladan es porque vuelven a casa y lo van a seguir haciendo. Estamos tomando esto como si no hubiéramos aprendido nada después de la primera y segunda ola. A mí se me han acabado los argumentos para justificar la incompetencia en la gestión de la epidemia en los gobiernos central, regional, la oposición... Sigo sin entender nada", ha lamentado.

En cuanto a los cierres perimetrales de las ciudades, recuerda que "todo lo que sea limitar la movilidad es una forma probada y clara de frenar el virus pero también hay que entender que un cierre perimetral hay que saber cómo y cuándo se hace. Hacerlo porque se ha puesto de moda no tiene lógica. El coste es muy alto para algo que, a veces, puede dar muy poco rendimientos". Para García deben evaluarse aspectos como "el número de ciudadanos o la incidencia del virus a ambos lados de la barrera que se establece... El problema es que nos lanzamos a medidas que no sabemos y creo que los gobiernos no están bien asesorados".

Para el experto en Salud Pública en la toma de decisiones ha pesado más el coste político. "No tengo absolutamente ninguna duda que prácticamente todas las decisiones que se han tomado desde febrero han sido evaluando el coste político y muy pocas evaluando el impacto en la sociedad. Si no fuera así, los bares estarían cerrados, todo el mundo iría con una aplicación de rastreo en los móviles... Si hubiéramos hecho eso, no tendríamos epidemia pero esto la gente no se lo plantea, no se dan cuenta que la mala gestión es lo que ha hecho que estemos así", ha apuntado. Una de las claves para reducir el número de fallecimientos se encuentra en los confinamientos, tal y como en su momento solicitó Asturias. "En el momento en el que se pidió hubiera salvado muchas vidas y los que toman las decisiones deberán cargar con esa responsabilidad. El problema es que piensan en grandes números y no en gente. Un confinamiento domiciliario cuando había un pico de casos habría sido la solución para que no estuviéramos teniendo cientos de muertos en España". En cuanto al aspecto de los fallecidos, también deja una reflexión: "La gente se ha insensibilizado. El confinamiento en marzo se hizo con unos 90 muertos. Hoy en día estamos teniendo 200, 300, 400 diarios y nadie dice nada. Eso da que pensar".

García también es especialista en vacunas tras haber trabajado con Médicos Sin Fronteras durante una década en la África subsahariana y ve un problema si hay que mantener una cadena de frío como se habla en el caso de Pfizer. "El Gobierno debería pedir ayuda a expertos en planificación de vacunaciones masivas como la gente de Médicos Sin Fronteras. Lo hemos hecho toda la vida pero no creo que formemos parte de éstas discusiones como no lo hemos hecho hasta y creo que es un error", ha concluido.