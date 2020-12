Un hostelero de Ermua inicia un encierro en su local tras la prohibición de abrir en el municipio

El propietario del Bar Herga de Ermua, José Antonio Arronategi, ha iniciado el pasado viernes un encierro indefinido en su establecimiento para pedir al Gobierno vasco que rectifique su decisión de que la hosteleria no abra en los municipios en los que la tasa de incidencia del Covid es más alta.

La hostelería de doce municipios vascos no podrá abrir en los próximos días La directora de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, Itziar Larizgoitia, ha emitido este lunes una resolución en la que detalla la relación de municipios en los que se prohíbe la apertura de la hostelería por la incidencia de la COVID

El pasado 6 de noviembre, en el seno del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil del Euskadi (LABI), se acordó a partir de este pasado sábado la reapertura de bares y restaurantes, aunque con limitaciones. Sin embargo, se excluyó a los establecimientos de municipios en los que la Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 es de 500 por cada 100.000 habitantes o supera esa cifra.

Ante esta situación que califica de "injusta", ha decidido encerrarse en su establecimiento y lo hará, además, de manera indefinida, hasta que el Gobierno "recapacite y rectifique la decisión del LABI".

Junto a esta iniciativa, se está realizando en el municipio una recogida de firmas, que cuenta con el apoyo de toda la hostelería del municipio. "Estamos sorprendidos por el apoyo, todo el mundo nos está entendiendo, y ese apoyo nos da ánimos", ha añadido.

"Somos hosteleros de Ermua, somos más de 60 establecimientos, y hemos llegado a esta situación porque estamos desesperados. Estamos ninguneados, es una falta de respeto total por parte de las instituciones", ha explicado.

Arronategi ha indicado que el pasado viernes prepararon los establecimientos cargando de material y almientos y a la tarde, según ha explicado, se enteraron de que "no podían trabajar el sabado" porque la incidencia en Ermua es superior a 500. "Si tienes una incidencia superior a 500, no puedes trabajar, si tienes 499, sí. Son condiciones inviables para poder trabajar. Creo que el que ha tomado esta decisión no sabe en qué consiste la hostelería o no quiere saber", ha lamentado.

En su opinión, "no son solo ayudas" lo que necesita el sector, sino también "un rescate e indemnizaciones". "Somos obreros como los del metal, como los de máquina-herramienta, y el Gobierno Vasco nos está ignorando", ha lamentado Arronategi que ha indicado que "las ayudas de 3.000 o 4.000 euros" que ha anunciado el Ejecutivo "no han llegado todavía" y llevan "más de 100 días sin trabajar".

Situación dramática



Por ello, ha indicado que les están "ahogando poco a poco" y la situación es "dramática e injusta". Tras pedir "respeto", ha señalado que la hostelería da trabajo a 60.000 personas en Euskadi que "viven de eso directamente" y se sienten "ignorados completamente". En este sentido, ha reclamado no ayudas sino indeminzaciones por cada día que no han podido trabajar. "Si se nos impide trabajar por el bien común, eso hay que pagarlo, nos estamos endeudando y el que se tiene que endeudar es el Gobierno vasco, que tiene recursos", ha agregado.

Por otra parte, ha recordado que tienen trabajadores en ERTE a los que tienen que "levantar el ERTE para que vuelvan de nuevo a los tres días". "Es inviable, llevamos seis meses facturando un 30, 40, 50% menos y esta ha sido la puntilla", ha añadido.

En su opinión, se produce además un "contrasentido" porque los vecinos de Ermua pueden acudir a un pueblo "que está a tres kilómetros o a Bilbao a echar unas cervezas y unos cafés" pero no consumir "aquí".