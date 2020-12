Pituquete: "El alma también necesita alimentarse y se alimenta de arte"

A Andrés Hernández Pituquete se le reconoce su origen chileno al hablar. Pero su guitarra resuena a flamenco andaluz en un acento que sus dedos adquirieron primero en Sevilla y después en Cádiz. Acaba de estrenar Universo, un trabajo discográfico que inició hace dos años y que completa un recorrido entre la música y la poesía, entre dos continentes, dos ríos y dos maneras de sentir. Son 12 temas que viajan por distintos palos flamencos, muy bien acompañados. En el universo de Pituquete caben muchos mundos.

Pregunta. ¿Qué es lo que ha querido incluir en este Universo?

Respuesta. He querido reunir la música, la poesía y la palabra cantada. Universo es mi propio universo, pero también tiene algo más amplio. Porque, en algún momento, tuve el pensamiento de que el universo lo es porque todo es poesía, todo es arte, todo es creación... Y tenía esa sensación de unir la creación con la vida misma.

P. Es un disco en el que viene trabajando bastantes meses. ¿Cómo ha sido este proceso?

R. Ha sido un año un poco loco. Lo que es la guitarra se grabó en 2018, es decir, hace dos años. Tardamos 20 días en hacerlo aproximadamente. La agenda de los artistas invitados ha sido algo más lento. Por experiencia ya sé que dos años es el tiempo que puedes tardar desde que grabas y el trabajo sale publicado.

P. Es un disco en el que usted aparece cantando, como En nuestra sangre hay dos ríos. ¿Le ha costado dar ese paso?

R. La culpable fue Encarna (la cantaora Encarna Anillo, su esposa). Yo tenía mucha vergüenza de cantar, pero, al haber décimas y versos originales míos, sentí la necesidad de cantarlos yo. Eran experiencias muy personales. Este tanguillo de En nuestra sangre hay dos ríos, en el que se dice "Viva Cádiz y Santiago, floreciendo aquí con brío (..) soy mestizo americano, soy el ande y andaluz". Porque reconozco esos dos ríos que corren en mi sangre.

P. ¿Cuántos años lleva en Cádiz empapándose del flamenco?

R. En Andalucía voy a hacer casi 14 años ya. Estuve nueve años en Sevilla. Allí fue donde conocí a Encarna. Nos casamos y fui yo, curiosamente, el que le propuso irnos a Cádiz. Porque también pensé que, si en algún momento, teníamos hijos a mí me encantaría criarlos en Cádiz porque me parece una ciudad maravillosa. Y ahí estamos en San Juan de Dios y con un bebé de ocho meses.

P. Encarna, que estrena su disco Nací Canción este viernes 18 de diciembre, también participa en tu Universo. ¿Qué artistas completan tu disco?

R. Es un disco con pocos músicos. En realidad, todo se sostiene esencialmente con la guitarra, con la percusión de Roberto Jaén, que estuvo grabando palmas y percusiones varias, e incluso aparece cantando en el tema Munay. También está José Anillo en la bulería, está Encarna en el tema Universo con una décima que da sentido a todo el disco, Dani Bonilla, que aparece en el tema que dedico a Manuel Molina Tres golondrinas; y Raúl Rodríguez, que también sale en Universo.

P. ¿Cómo ha sido la selección de palos que tenían que salir en este disco?

R. Tenía mucho material y puede parecer que es un disco muy largo para ser un disco de guitarra. Pero también estaba concebido como una obra. Estamos en una era en la que nadie toma más de cinco minutos para nada. Entonces pienso que el disco está ahí para que cada uno lo consuma como quiera. Y la selección de temas más que algo mental fue hacer caso al impulso creativo. Junté las piezas que tienen una coherencia temporal, ya que todas tienen entre tres o cuatro años de diferencia desde que fueron creadas. Creo que ha quedado un abanico que brinda colores, un camino, que da la sensación de entrar a un universo. Es un disco de guitarra flamenca, pero tiene también una vocación hacia mi raíz sudamericana.

P. 2020 ha sido un año especial para usted. Por todo lo que ha pasado con la pandemia. Por convertirle en padre. Por subirse a la balsa de Jesús Bienvenido. Ahora con un disco. ¿Cómo resumiría este año?

R. Lo cierro muy feliz porque ha sido un año complejo para muchas cosas, pero me he dado cuenta de lo que tenemos. El proyecto con Jesús me tiene muy contento. Y tenemos muchos proyectos para 2021 con muchas perspectivas de trabajo. Con Encarna también sacamos ahora su disco, del que formo parte de la producción. Y otro proyecto que me tiene muy contento es el de Los buscadores de la guitarra, en Youtube, con más de 42.000 suscriptores. Me he hinchado a dar clases online y esta comunidad de los buscadores está creciendo muchísimo. Todo esto me da mucha alegría por todas las perspectivas de lo que viene.

P. En Universo, el tema que cierra y da título al disco, se dice que el poder de la creación ilumina el universo. ¿Ha sido así para usted?

R. Sí, totalmente. Si piensas en las culturas que más cantan, que más arte tienen, son las culturas que han tenido más dificultades y realmente nosotros vivimos en comunidad. Y, a veces, es bueno este tipo de situaciones que nos hacen darnos cuenta de lo importante. Y una de esas cosas es que no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el alma. La cultura y el arte están para eso. Para que el ser humano pueda ver su espíritu a través de una obra, y llenarse e ilusionarse. Y eso no se puede completar sin arte.