La Ertzaintza insiste en pedir cuidado con las estafas en las compras online

En este periodo de compras navideñas en el que la COVID está aumentando el recurso a las adquisiciones online, la Ertzaintza ha hecho este miércoles un llamamiento a la precaución a la hora de realizar estas compras por internet. Y es que, en lo que llevamos de año, la COVID y las compras navideñas están provocando un aumento de las estafas en este tipo de negocios.

Hasta el 30 de noviembre, la Ertzaintza ha registrado 13.930 denuncias por delitos informáticos de estafa, lo que supone un incremento de más de 2.000 denuncias comparado con el mismo periodo de 2019, cuando se denunciaron un total de 11.844.

Por territorios, en Bizkaia se han tramitado este año, noviembre incluido, 7.656 denuncias, por 3.915 en Gipuzkoa y 2.359 en Araba. Tras las investigaciones realizadas, en los once primeros meses de 2020, la Ertzaintza ha detenido o investigado por ese tipo de delito a un total de 1.628 personas: 244 en Araba, 733 en Bizkaia y 651 en Gipuzkoa.

Por todo ello, la Policía autonómica recomienda a la ciudadanía prestar especial cuidado antes de pagar o aportar datos como claves bancarias o documentación de carácter personal. La recomendación de prudencia se extiende a los establecimientos comerciales que también pueden ser víctimas de engaños o estafas.

Y es que según destaca la policía autonómica, la coincidencia de las fechas navideñas con la crisis sanitaria supone un incremento destacado de compras en red. Ante esta situación, la Ertzaintza ha emitido esta serie de recomendaciones.

Compras en plataformas online de segunda mano

En ellas se contacta directamente con la persona vendedora del artículo. Cada vez son más utilizadas, pudiendo encontrar en ellas todo tipo de objetos a la venta.

- Hay que tener en cuenta que, aunque las personas vendedoras faciliten algunos datos personales, no se puede saber con certeza con quién se está contactando. Muchos vendedores de artículos fraudulentos utilizan datos falsos o usurpados de terceras personas. Puede ocurrir que el artículo recibido no se corresponda con lo publicitado, o incluso no lleguen a mandarlo nunca.

- Preguntar e intentar acreditar con documentación el origen del producto deseado.

- Nunca hay que remitir fotografía o escaneado de nuestra documentación personal, ya que podría ser utilizada para fines diversos sin nuestro consentimiento, ni conocimiento.

- Utilizar medios de pago seguros evitando realizar pagos parciales por adelantado.

Correos electrónicos

- Debemos desconfiar de mensajes de correo fraudulentos que simulan provenir de entidades oficiales, entidades bancarias, operadoras de telefonía, empresas de paquetería, u otras similares, informando que hay problemas con las cuentas bancarias y gastos personales, con facturas o impagos de telefonía, o con envíos de paquetes.

Todos ellos indicarán que se pulse un link o enlace, que llevará a otra página donde nos pedirán datos de nuestras cuentas, códigos de acceso, o numeración de tarjeta bancaria y su código de seguridad. Nunca hay que introducir esos datos mediante el link que nos proponen. Si se tiene claro que es un correo fraudulento, hay que eliminarlo directamente. Si genera dudas, desestimar también ese correo y contrastar la información mediante las páginas web de las entidades oficiales o por vía telefónica.

Establecimientos comerciales

Las personas empleadas en comercios también pueden ser víctimas de estafa. Para ello, podrían recibir una llamada telefónica, haciéndoles creer que les van a entregar en breve un envío de paquetería, teniendo que abonarlo en ese momento a través de Internet. Simularán que, mientras hablan con el comercio, están recibiendo órdenes o la aprobación de personas responsables de ese comercio, aportando información (nombres, teléfonos) que hagan creíble que ese envío es real, con el fin de que el pago se realice a través de alguna entidad internacional de transferencias de dinero.

Ante la recepción de este tipo de llamadas, sería conveniente no dar explicaciones y cortar la llamada, indicando que llamen más tarde. Así se tendría tiempo de contrastar la veracidad o no de la información y poder actuar en consecuencia, aunque, posiblemente, no vuelvan a llamar.

Conveniencia de denunciar

En caso de que nos percatemos que hemos sido víctimas de este tipo de engaños es conveniente interponer una denuncia. Para facilitar la posterior investigación, es recomendable aportar la mayor información posible sobre lo ocurrido por lo que se aconseja no eliminar datos referentes a la página web, a la plataforma donde se ha realizado el pago, o sobre los datos de contacto y conversaciones mantenidas con personas vendedoras