Vázquez no entiende que se le cuestione "Me deja descolocado"

La rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante El Ejido ( jueves 17:00h, Riazor) se ha convertido en una especie de mono tema sobre el futuro de Fernando Vázquez. Aclarada la postura del club, que lo mantendrá en su puesto tras el empeño personal del presidente Vidal, Vázquez sigue estando cuestionado tanto dentro como fuera del club. El entrenador de Castrofeito, sin embargo, considera muy exagerada toda la marejada surgida tras la derrota ante el Celta B y asegura que las dudas sobre él lo dejan en una especie de fuera de juego. "Me deja descolocado", sostiene el técnico, que confiesa que "no me siento cuestionado porque nadie me pone en cuestión. Pero que salte mi nombre por un partido... es inesperado. No me parece normal. Igual la seguridad que tenía no sea tanta" " El veterano técnico agradece eso sí la llamada de Vidal y su apoyo público porque "es difícil trabajar en arenas movedizas".

Sobre su trato con la dirección deportiva que dirige Richard Barral, asegura el entrenador que la relación con él es buena y que no se le dijo jamás que su confianza se haya perdido. "Tengo una confianza absoluta con Richard Barral. Si tuviera algo que decir me lo diría", sostiene. Reconoce el gallego que "no me gusta que me cuestionen", y que "si por un fallo parece que el mundo se cae, me parece muy exagerado".

Vázquez pide apoyo, confianza y humildad

Al igual que ya había hecho en otras ocasiones, Fernando Vázquez volvió a recordar que para él, un clima de unión y de confianza por parte del deportivismo es clave para lograr el éxito final. Al hilo de esos nervios y esa presión, asegura Vázquez que pudo agarrotar a su equipo en partidos como el del domingo. "Me da la sensación de que partimos de un plano muy superior. Pensar que tenemos que jugar espectacular y ganar todos los partidos. Esa presión se siente". Defiende el míster blanquiazul que ante el Celta B "perdimos el control porque nos pusimos tensos. Nerviosos".

"Por obligación no vamos a subir. Lo haremos si trabajamos. Si estamos unidos y si tenemos humildad. Son cualidades de un equipo ganador. Los fallos son parte del camino. El objetivo es en el mes de mayo. No es una buena lectura pensar ya que vas a fracasar. Yo busco la regularidad y busco un equipo . 12 jugadores nuevos y conseguimos integrar. Es un grupo maravilloso. Este grupo nos va a llegar a Segunda", reflexiona Vázquez.

Una derrota que cambia el sentido de la Copa

Perder ante el filial del Celta ha variado los planes de Fernando Vázquez para el partido ante el Ejido. En la convocatoria de 18 jugadores que ha dado a conocer esta mañana, el entrenador no ha citado a ningún jugador del filial, ni siquiera a Adri Castro. "Mi perspectiva sobre el partido cambió. Es un torneo en el que no podemos gastar energía. Pero la situación anímica necesita volver a ganar". Se trata de una competición por la que no apuesta el club.

El gran aliciente del duelo estará en ver a Derik Osede tras su lesión en Salamanca. No podrán jugar el partido los lesionados Keko Gontán, todavía renqueante; ni Jorge Valín, lesionado tras el partido del domingo pasado.