Ábalos estudiará el tren de Motril y Baza y deja abierta la conexión por AVE entre Granada y Almería

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles en Granada que su departamento estudiará el proyecto para unir por tren esta capital y Motril. Ha asegurado que es un trazado difícil pero, por contra, ha reconocido su necesidad para dar salida a las mercancías del Puerto de Motril.

Sobre la recuperación del tren por Baza, el ministro, que se ha reunido con el alcalde de esta localidad, ha asegurado que su departamento puede realizar el estudio del proyecto constructivo con fondos generales aunque ha asegurado que el estudio de viabilidad ya recogía la baja demanda y la duplicidad del trazado con el Corredor Mediterráneo.

José Luis Ábalos ha anunciado que en las próximas semanas comenzarán las obras de construcción del intercambiador de eje en la vía de Moreda, en la entrada a Granada a la altura de Albolote. Eso supondrá que en un año, trenes convencionales procedentes de Almería podrán entrar en Granada en la línea AVE y seguir a otros destinos sin transbordos.

El ministro de Transportes ha asegurado que aún no hay planes concretos para mejorar la línea férrea entre Granada, Guadix y Almería. Hasta ahora el plan era permitir el paso de trenes de ancho internacional por esa línea mejorando levemente su trazado e incorporando a la actual vía un tercer rail para permitir el paso de trenes de distintos anchos. Como la prioridad ahora es que llegue el AVE a Almería, hasta que eso ocurra hay tiempo -ha dicho Ábalos- para estudiar todas las posibilidades de la línea Granada-Almería. No lo ha dicho expresamente pero eso supone estudiar, por primera vez, la posibilidad de convertir ese trazado en una línea AVE, algo hasta ahora no contemplado.

A preguntas de la SER, el ministro ha realizado estas declaraciones sobre el tren a Almería, a Motril y por Baza en la Diputación, donde ha firmado un acuerdo con su presidente para mejorar la aplicación de la conocida como Agenda Urbana.

Protocolo pionero

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, han firmado este miércoles un protocolo de colaboración en virtud del cual la provincia de Granada se convertirá en referencia nacional en materia de desarollo de la Agenda Urbana Española.

El ministro ha asistido , en la sede de la Diputación de Granada, a la firma de este acuerdo, junto al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Francisco David Lucas, y ha sido recibido por los portavoces de los grupos políticos de la Corporación provincial. Posteriormente, ha firmado en el libro de honor de la Diputación y ha comparecido junto al presidente de la Diputación para explicar el contenido de este protocolo de colaboración. También han estado presentes la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, y la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, entre otras autoridades.

Durante su comparecencia, el ministro ha recordado que Granada es la primera provincia española que firma un protocolo de estas características, lo que, a su juicio, supone "un reconocimiento al trabajo realizado por la Diputación". También ha animado a la institución a que "siga adelante con este plan de acción, completándolo hasta llegar a su implantación definitiva". Se trata, según ha explicado, de que otras provincias puedan utilizarlo "como ejemplo" para ponerlo en marcha y evaluar sus propios planes de acción.

Para Ábalos, este plan "debe ser un instrumento ágil, y eficaz" para que los territorios avancen en materia de "uso racional del suelo, cambio climático, sostenibilidad o economía urbana". Y, además, ha apuntado, "trabajar en esta dirección coloca en un buen punto de partida a los municipios pequeños frente al riesgo de despoblación".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de que el Gobierno de España "reconozca el trabajo" de la Diputación y ha precisado que el acuerdo recoge la voluntad de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de tomar en consideración el Plan de Acción impulsado por la institución provincial, como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española "como buena práctica y experiencia transferible que puede orientar a otros municipios y diputaciones en la elaboración de sus planes de acción".

"Nos comprometemos a ayudar a otros municipios de España y otras provincias de características similares, a aportar nuestro modelo de trabajo como ejemplo para elaborar, poner en marcha, monitorizar y evaluar un plan de acción local de la Agenda Urbana Española", ha señalado, y ha avanzado que el objetivo es que los pequeños municipios "se incorporen a esta forma de trabajo para avanzar en la puesta en marcha de servicios públicos innovadores, favorecer el progreso sostenible de los pueblos y, sobre todo, para contribuir en la generación de empleo, mediante la colaboración de todos los actores, públicos y privados, del territorio".

Por último, el presidente ha informado que para el periodo de concertación 2020-2021, se ha creado el programa "Agenda Urbana 2030 para el desarrollo sostenible de Granada", con el que un total de 65 municipios se han incorporado "a esta forma de entender el desarrollo de un territorio".

Agenda Urbana

En respuesta a los 17 objetivos sobre los que Naciones Unidas proponen la "Agenda Urbana para Desarrollo Sostenible 2030", el Gobierno de España ha adoptado la misma estrategia, propiciando la Agenda Urbana Española, que ofrece un diagnóstico de la situación del mundo rural y urbano e incluye un decálogo que pretende ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

También tiene entre sus objetivos prevenir y reducir los impactos del cambio climático, mejorar la resiliencia, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer a la economía circular, promover la proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión social buscando la equidad, liderar y fomentar la innovación digital, favorecer la economía urbana, mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza y garantizar el acceso a la vivienda.