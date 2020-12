Finaliza el debate de las enmiendas a los Presupuestos de Navarra con la incorporación de 274

Un total de 274 enmiendas, ninguna de ellas planteada por Navarra Suma, han sido incorporadas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Navarra para 2021 en el proceso de debate en la Comisión de Economía y Hacienda que ha finalizado a últimas horas de este jueves en el parlamento foral.

Se trata de 274 enmiendas por valor de 13,6 millones, todas firmadas en diversas combinaciones por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra.

Tras cuatro jornadas con sesiones dobles, la Comisión ha debatido 599 enmiendas, 89 de ellas in voce, correspondientes al texto articulado de la Ley y las presentadas a las partidas de gasto de los diferentes departamentos.

La firma del dictamen tendrá lugar el próximo lunes, día 21, y su definitivo debate y votación se celebrará en el Pleno previsto para el día 23, miércoles.

El plazo para el mantenimiento de enmiendas y votos particulares expira también este lunes, y al día siguiente, martes 22, la Mesa se dará por enterada de las enmiendas mantenidas y, en su caso, de los votos particulares emitidos.

En cuanto a las enmiendas aprobadas estos días, la Comisión ha aprobado 15 de las 37 enmiendas debatidas (8 de ellas in voce) al texto articulado del proyecto de Ley, todas a instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

En cuanto a las partidas de gasto, en el Departamento de Economía y Hacienda la Comisión ha aprobado 2 de las 5 enmiendas discutidas (1 de ellas in voce), ambas por un importe total de 150.010 euros.

En el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia la Comisión ha aprobado 22 de las 40 enmiendas discutidas (4 de ellas in voce), por un importe total de 546.700 euros.

En Cohesión Territorial la Comisión ha aprobado 62 de las 101 enmiendas discutidas (10 de ellas in voce), por un importe total de 3.540.514 euros; en Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos se han aprobado 10 de las 23 enmiendas discutidas (6 de ellas in voce), por un importe total de 379.554 euros; y en Educación se han incorporado 22 de las 46 discutidas (6 de ellas in voce), por un importe total de 1.840.171 euros.

En el Departamento de Salud la Comisión ha aprobado 14 de las 52 enmiendas discutidas (7 de ellas in voce), por un importe total de 1.268.769 euros; en Desarrollo Rural y Medio Ambiente se han aprobado 10 de las 27 enmiendas discutidas (1 de ellas in voce), por un importe total de 175.030 euros; y en Desarrollo Económico y Empresarial han salido 11 de las 38 enmiendas discutidas (4 de ellas in voce) por un importe total de 758.010 euros.

El Departamento de Derechos Sociales ha incorporado 36 de las 81 enmiendas discutidas (15 de ellas in voce) por 1.753.300 euros; el de Cultura y Deporte ha incluído 42 de las 78 enmiendas discutidas (10 de ellas in voce) por un importe total de 1.484.400 euros; y Relaciones Ciudadanas suma 11 de las 26 enmiendas discutidas (8 de ellas in voce) por 620.000 euros.

También, el departamento de Políticas Migratorias y Justicia incorpora 13 de las 27 enmiendas discutidas (8 de ellas in voce), por un importe total de 644.000 euros; y el de Universidad, Innovación y Transformación Digital ha aprobado 4 de las 17 enmiendas discutidas, por un total de 511.000 euros.