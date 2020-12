Menos consumo y bajos precios: Navidad a medio gas en las lonjas de pescado de la Región de Murcia

Las restricciones a la hostelería, la caída del consumo y las pocas capturas de algunos productos emblemáticos de estas fechas marcan estos días que suelen ser de mucha actividad y de incremento de precios para el pescado capturado en las aguas de la Región de Murcia. En la antena de 'A Vivir Tierra y Mar' hemos pasado por algunas de estas lonjas: Cartagena, San Pedro del Pinatar y Águilas.

En Cartagena, los precios en la subasta del muelle de Santa Lucía no son los mismos que los de otros años por Navidad, según el patrón de la Cofradía de Pescadores, Bartolomé Navarro. "La gamba roja se estaba pagando el año pasado a 140 euros y este año si llegamos a los 100 va a ser de milagro", dice para poner un ejemplo de lo que se está pagando por productos muy demandados en estas fechas.

Precisamente la gamba roja es de lo que depende buena parte de esta campaña navideña para cofradías más pesqueras como las de Águilas, donde sin embargo las escasas capturas están siendo la tónica general. Manuel Díaz, el patrón de estos pescadores, admite que "la cosa no está bien, estas fechas son para marisco y no está habiendo prácticamente nada: algo de gamba blanca, alguna cigala, pero no hay gamba roja y los precios no están acompañando".

Los precios están atravesando un año difícil por la caída del consumo y las restricciones a la actividad hostelera dada la situación sanitaria: "No están trabajando al 100% y esta gente tira mucho de marisco y pescado", señala Navarro quien no ve en la lonja de Cartagena la alegría de precios que se ven otros años a unos días de Nochebuena.

En San Pedro del Pinatar, también apuntan que los precios no son los mismos que los de otros años, como reconoce su patrón, José Blaya, aunque en las últimas semanas se ha percibido un incremento de los precios que rondaría un 20%. "Están repuntando un poco, sobre todo en pescados como lubina, mero, dorada...", señala Blaya, quien cuenta esperan que la Navidad sirva para salvar un tramo final del año en el que el otoño ha estado marcado por precios hasta un 50% más bajos por la situación sanitaria.

Preocupación por la reducción comunitaria de capturas

Las cofradías de pescadores tampoco han ocultado su preocupación el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE aclanzado esta semana y que fija los días de pesca del plan de gestión para los recursos demersales del Mediterráneo occidental para el próximo año. Esto se traduce en una reducción de los días disponibles para faenar de un 7,5%, que se suma al casi 15% que ya se aplicó en 2020.

"Nuestros políticos no lo han peleado bien", se queja Bartolomé Navarro, quien dice que esto implica que entre la reducción aplicada en 2020 y la de 2021, será un mes menos para faenar, que se suma a los dos meses de parada biológica.

En Águilas creen que esto podría ser el final de la flota de arrastre, que tiene a día de hoy 9 embarcaciones a bordo de las cuales trabajan treinta personas. "Van a acabar con la flota si hacen esta reducción. El barco que menos pescaría podría hacerlo 150 días y el que más, 177", apunta Manuel Díaz quien cree que de esta forma la actividad pesquera no es viable.