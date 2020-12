Cada asturiano gasta 95 euros en el sorteo de Navidad

Cada asturiano gastará una media de 94,8 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La cifra supera con creces la media nacional, que este año se sitúa en torno a los 65,66 euros, apenas 2’82 menos que el año pasado. Esta es la cifra que la Sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en Asturias y que no será definitiva hasta que se evalúen las devoluciones. Aun así, el Principado es la segunda región donde más se invierte en la suerte navideña en este 2020. Solo están por delante los ciudadanos castellano-leoneses que se gastan 102,15 euros cada uno.

Durante todo este lunes, las administraciones asturianas apuraban las últimas horas previas al sorteo para rematar las ventas. Es el día de los olvidadizos que no se quieren quedar sin el décimo, de quienes continúan buscando el número con el que han soñado la pasada noche o la terminación que les falta en el cajón donde se acumulan las participaciones y décimos. También es la jornada en la que los loteros recorren el barrio recogiendo los décimos que no ha vendido la hostelería “porque este año han estado mucho tiempo cerrados y no han podido vender la lotería al mismo ritmo, así que muchos de ellos me han pedido que aguante hasta el último día antes de recogerla”, explica Esteban Morales, que regenta la Administración número 29 de Oviedo, en la calle de Gil de Jaz.

Ante este establecimiento ovetense no han dejado de formarse colas durante toda la mañana de este lunes; una prueba más de que, en este aciago 2020 la ilusión del gordo se mantiene “aunque no sabemos todavía si se venderá más o menos que el año pasado, pero la venta ha ido bien” asegura Morales. Eso sí, comenta que una de las particularidades de este año es que “han volado los número terminados en 20; ha sido una terminación muy solicitada”.

Este mediodía hemos comenzado la emisión de Hoy por Hoy Asturias desde la calle. Nos hemos ido a la calle Gil de Jaz de Oviedo para conocer de primera mano cómo se viven estás vísperas del sorteo y de paso, tentar un poco a la fortuna. Que haya suerte mañana.