La Unió habla de mal año para productores menos cítricos, cereales y granada

La Unió ha asegurado que, salvo los cítricos, los cereales y la granada, los productores agroalimentarios "se han hundido" en "un año muy difícil" de bajas cotizaciones pese al aumento de la demanda, y ha propuesto que parte de los fondos europeos de recuperación se destinen a proyectos de reestructuración y reconversión del sector agrícola y ganadero.



La respuesta de las administraciones a esta situación "no ha sido la adecuada" y, en el caso de la Conselleria de Agricultura, solo ha ejecutado el 51 % de los 6,5 millones de euros para compensar los daños por la COVID-19 (mercados, venta telemática y ganadería), ha denunciado el secretario general de La Unió, Carles Peris.



En un balance del año para la agricultura y la ganadería presentado de forma virtual, Peris ha destacado el carácter esencial de la actividad, que ha abastecido a los mercados en "momentos muy complicados" y que ha sido reconocido por la sociedad, pero ello no se ha traducido en mejores precios y todos los sectores están en una situación "delicada".



Peris, que ha señalado la vertiente social de los agricultores que ayudaron a desinfectar con sus vehículos las calles de los municipios, ha asegurado que, a excepción de los cítricos, los cereales y la granada, que presentan ingresos dignos, otros sectores y la ganadería están recibiendo precios muy bajos, y se ha referido al aceite y los frutos secos, con el agravante de que estas producciones están ubicadas en zonas del interior.



Respecto a los cítricos, esta segunda parte de la campaña se espera más positiva con un empuje de la demanda por parte de los compradores europeos, como ha ocurrido en los últimos años, y no se ve ningún aspecto positivo que haga pensar lo contrario.



Peris también se ha referido a los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, que "no ayudan" a la recuperación de la rentabilidad del sector valenciano en un mercado en el que cada vez se hace más difícil competir.



La globalización y la pandemia tienen que servir, a juicio de La Unió, para fomentar modelos agroalimentarios que pongan en valor la proximidad de los productos, una tendencia que va calando entre las nuevas generaciones y que ayuda a combatir la emergencia climática.



"Somos la agricultura que, a nivel mundial, produce bajo las normas más estrictas, y eso tenemos que aprovecharlo. Somos la agricultura más sostenible", ha defendido Peris.



La Unió ha propuesto que una parte de los fondos europeos para la recuperación se dedique a proyectos de reestructuración y reconversión de los sectores agrícolas y ganaderos valencianos, como la reconversión varietal para hacer una citricultura más sostenible, de forma que el cultivo sea más compatible con la apicultura (por su importancia en la biodiversidad) y por tanto, habría que ir a una reestructuración con variedades irradiadas y que no provoquen la aparición de semilla y, al mismo tiempo, sería una fruta más apreciada en los mercados.



También ha pedido establecer una ayuda para el arranque de superficie de ciruelos para adecuar la oferta a la demanda, un cultivo que puede desaparecer del campo valenciano si no se toman medidas urgentes, y una línea de ayuda específica para la reconversión y reestructuración del sector de frutos secos en zonas de secano, con el objetivo de implantar variedades adaptadas, de mayor rendimiento y poder ser más competitivos con el cultivo en regadío.



En ganadería, reclama aumentar la línea de las ayudas a la mejora de la competitividad ganadera, porque se ha visto que muchos profesionales se queda fuera del acceso a las mismas por falta de presupuesto.



Sobre el cierre del Eurotúnel entre Reino Unido y Francia por la nueva cepa del coronavirus, Peris ha afirmado que seguro que afectará de forma negativa en un "mercado importante para nosotros", y más de cara a la incertidumbre del brexit.



Respecto a la salida del Reino Unido de la UE, ha alertado de las consecuencias negativas en los costes burocráticos y de los acuerdos preferenciales a los que está llegando este país con países que son "competencia nuestra", y ha señalado que la situación preocupa sobre todo para los cítricos.