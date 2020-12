Ludivina, la mujer que regaló ocho décimos con la edad de su marido fallecido y han ganado 48.000 euros

La Lotería de Navidad siempre deja historias que encojen el corazón. Historias que, en este año que está a punto de acabar, se multiplican por distintos puntos de España. Una de ella la protagoniza Ludivina, una gijonesa que en 2020 ha dicho adiós a su marido fallecido a los 86 años. Lo que no sabía Ludivina era que la suerte le estaba esperando a la vuelta de la esquina.

A mediados del pasado mes de octubre, Ludivina enterraba su marido y fue uno de sus familiares el que fue a comprar los boletos. "Cuando estábamos en el portal, mandamos a un familiar a comprar unos décimos y ella me dijo que si compraba la terminación de los años de Jaime (el marido). Cuando llegó a casa le dije que el número era muy feo, era capicua. Luego el padre le dijo que cogiera otros dos para los tíos de Zamora", ha explicado muy emocionada.

Así se gestaron los 48.000 euros del premio del 86.986, el quinto premio más madrugador. "Venía de enterrar a mi marido. Por eso digo que valía más que no hubiera tocado", ha añadido aunque ha reconocido estar "contentísima porque todo ha quedado en la familia"

Ludivina recibía a las diez de la mañana la llamada que le alertaba que había sido premiada. No daba crédito. "Me llamaron a las diez de la mañana. ¡Que nos ha tocado la lotería, el décimo de Jaimín! Y yo dije que no me torearan, que no estaba para eso. Como no me lo creía bajé a la administración a preguntar y es verdad". A Ludivina le queda medio décimo y la alegría de haber repartido la felicidad entre sus familiares.