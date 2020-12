Críticas a Unidas Podemos por pedir la congelación de sueldos de los cargos políticos del Consell de Ibiza

El último pleno del año del Consell de Ibiza suele ser de guante blanco, pero Unidas Podemos se ha encargado de abrir la caja de pandora este miércoles. Y es que la formación morada ha decidido incluir dos mociones en el orden del día a pesar de que existe una regla no escrita que dice que las formaciones políticas no llevarán asuntos que puedan generar polémica. Y la propuesta que ha escocido especialmente ha sido la que la retirada de la subida salarial del 2% de los cargos políticos y de confianza en el año 2020 y la suspensión del incremento del 0,9% previsto para 2021. Una moción rechazada por todos los demás partidos que además recalcan que no está previsto incremento salarial alguno para el año que viene de los cargos políticos.

La consellera Viviana de Sans ha tratado de argumentarlo por una cuestión de "empatía" porque "los ciudanos de Ibiza lo están pasando muy mal y es un grave error de cara a la ciudadanía que nos subamos el salario, porque no es viable éticamente este incremento".

Pero el resto de grupos han saltado en tromba contra estos argumentos. La consellera no adscrita, Marta Díaz , la ha acusado de hacer "demagogia" pleno tras pleno y de "ignorante" al no tener en cuenta que un acto administrativo tarda años en poder revertirse ya que debe recurrirse por la vía del contencioso administrativo". Díaz afirma que si quiere hacer gestos Unidas Podemos "que rebaje su retribución que es del 70% de lo que se cobra en el gobierno".

Crítica también del conseller del PSOE, Víctor Torres, que ha acusado a De Sans "de buscar un titular" y ha recordado que "el equipo de gobierno ya ha dicho que no se aplicaría subida alguna en 2021. Torres ha afirmado que estas propuestas demuestran que "algunos y algunas se lo tendrían que hacer mirar". Torres ha cuestionado después las formas de alguno de los representantes del equipo de gobierno "estamos dando un espectáculo lamentable".

El vicepresidente de la institución, Javier Torres, también ha hablado de "demagogia" y asegura que fue De Sans "la que nos salió muy cara en la pasada legislatura en la que se subieron el sueldo un 3,8%, sin comunicarlo".Torres afirma que con estas propuestas, Unidas Podemos "queda en evidencia y siguen perdiendo la poca credibilidad que les queda, porque cada día engañan a más gente".

Y también desde el equipo de gobierno, el vicepresidente Mariano Juan ha acusado a los morados de 'hacer una performance'. Ha recalcado que "en mayo pasado nos congelamos el incremento del 2% de este año pero no nos hicimos un selfie ni un vídeo en twitter para escenificarlo". Juan ha especificado que en los presupuestos del Consell de este año queda claro que no hay subida salarial para los cargos políticos.

Desde el equipo de gobierno han afeado también a Podemos la subida del 2% de sueldo aprobada por el Ayuntamiento de Ibiza donde gobierna la formación morada.

En su segundo turno tras un carrusel de descalificaciones en las que algno de los grupos ha recurrido al refranero español 'consejos vendo que para mi no tengo', De Sans visiblemente enfadada ha acusado a Juan de "mentir ya que la congelación de la subida de sueldos de este año se aprobó en noviembre pasado". Ha afeado a Juan que adoptara medidas cuando "nosotros hemos donado el 50% de sueldo durante el primer estado de alarma, no mienta más, esto es una vergüenza".