El Ayuntamiento de Jódar está haciendo todo lo que puede y más para combatir el COVID 19

Última sesión extraordinaria y urgente del pleno municipal de este año 2.020, en la que se aprobaban todos los puntos en el orden del día.

Por unanimidad subvenciones a los grupos parroquiales de Cáritas de la Asunción y Fátima (1.000 euros, cada uno), a las asociaciones ADIJ (6.000 euros) y de Alzheimer (5.000 euros), al Jódar C.F. (20.000 euros) y la ratificación de un decreto para la participación en el Proyecto ‘Jaén Territorio Inteligente’.

Solo con los votos de C’s, PP y PSOE, abstención de Podemos e IU la renovación de una operación de tesorería por un importe de 1.952.000 euros.

Además los portavoces de todos los grupos hacían públicos sus mensajes de navidad. Todos lo hacían con referencias, genéricas, a la situación provocada por el COVID 19.

La portavoz de C’s, Josefina Cano, lo hacía lamentando la situación en Jódar, “… Lamento, mucho, la situación que estamos viviendo en Jódar. Sinceramente, creo que esto se nos ha ido de las manos…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, adelantaba que lo peor está por venir, reconociendo que en febrero, nadie sabía cómo esto nos iba a afectar, “… El año 2.020 lo mejor que tiene es que ya va a acabar… Ha sido nefasto para todos… En febrero nadie sabía cómo esto nos iba a afectar… Esto nos ha cambiado tanto, social y psicológicamente, pero también económicamente… Yo, por desgracia, tengo que decir lo peor está por venir…”.

Agustín Barroso, portavoz de Podemos Jódar, que volvía al pleno tras varios meses, calificaba, navidades y año atípico, “… Nos está azotando este virus… Lo primero nuestro más sentido pésame a los familiares de los fallecidos por COVID, y a los enfermos desearles una pronta recuperación… Esperemos que el año que viene sea diferente, con la vacuna y nuestra responsabilidad, podamos intentar que sea mejor…”.

La portavoz de IU, Juana Cazorla, se mostraba escéptica ante la aplicación de la vacuna del COVID 19, “… Tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir cuidándonos los unos los otros. Porque depende de todos y cada uno de nosotros. No pensar que yo lo estoy haciendo bien, pero el que lo está haciendo mal es el vecino… 2.021 es difícil. No bajar la guardia, porque aunque las vacunas están ahí, no van a ser efectivas… Por desgracia, hasta finales del año que viene no vamos a tener esos resultados que queremos. Durante, prácticamente, dos años…”.

Por su parte la alcaldesa, M ª Teresa García, hacía mención y agradecía la implicación a todos los colectivos implicados en la lucha contra el COVID, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, niños y niñas, personas mayores, comerciantes, hosteleros, “… Desde el Ayuntamiento de Jódar hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, y más. Hemos ayudado a las personas vulnerables y no hemos dejado a nadie atrás. Hemos estado y seguiremos estando… Estas navidades no tendremos abrazos, esos abrazos tendrán que darse con la mirada, con el corazón, con nuestros sentimientos… Esto no tiene colores políticos. Entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena, para que las cosas se hagan bien y hacer todo lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias…”.

Situación Evolución COVID en Jódar

Al terminar el pleno esta redacción reclamaba, a cada uno de los portavoces, una valoración acerca de la situación con la evolución del COVID 19 en la ciudad, con el incesante repunte de nuevos casos. Atendían el requerimiento de esta emisora los portavoces de IU, Podemos, PP y la propia alcaldesa, rechazaba la petición la portavoz de Ciudadanos.

La alcaldesa lo hacía recordando ese incesante repunte y el cribado masivo de pruebas realizadas por la Junta de Andalucía la pasada semana, “… No participaron las personas que nos hubiese gustado… Yo le he pedido a la delegada de Salud que ese cribado masivo se hiciese por la tarde, puesto que se ha hecho en otros sitios. En Jódar no, siendo un pueblo agricultor, totalmente. Y que las personas están en los tajos de la aceituna y hay que facilitarles el trabajo a los aceituneros/as, para que viniesen a hacerse ese cribado, y sepamos, realmente, los datos en los que estamos… No se nos escuchó… Le dije, a la delegada, que hiciera todo lo que estuviera en su mano para parar la pandemia en Jódar… Aquí no hay colores políticos… Son vidas de personas…”.

La portavoz de IU, Juan Cazorla, reconocía la situación desbordante, no entendiendo por que no se ha tomado la decisión de confinamiento total del municipio, “… Ya no solo preocupante, está al límite. Hemos visto, en toda la pandemia, que se han confinado pueblos, con menos casos que en Jódar. No entendemos porque no se ha tomado esa decisión, de confinarnos, hace unos días, para ir cortando esto, para que cuando lleguen las navidades o fin de año, esto esté más controlado… En pueblos como Jódar, con la movilidad que tenemos, es responsabilidad de cada uno, tener conciencia de lo que estamos haciendo… Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestro entorno… Y creo que ahí se nos está yendo de las manos…”.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Agustín Barroso, insiste en la llamada a la responsabilidad individual, “… En Jódar se nos ha ido de las manos. Estábamos al principio que no teníamos casos y en cuestión de un mes, mes y medio, somos de los pueblos de Andalucía que más casos tenemos… El confinamiento del pueblo tiene que venir de autoridades superiores. Pero es que confinar un pueblo trae muchos problemas, comercio, ocio… ¿Qué haces? ¿Cómo vives? Confinar un pueblo debería ser lo último, no ya tanto por la salud, pero si por la economía. Porque esto es una crisis sanitaria, pero no olvidemos que también va a ser económica, porque el sector servicios lo está acusando bastante…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, a preguntarle, insistimos, por la situación, concreta, del repunte de casos en Jódar, no dudaba en responsabilizar al Gobierno de España, “… Yo creo que la gente sabe las medidas… Hay unas medidas, se tomaron, antes, unas medidas, ahora se ha hecho un estado de alarma y se le ha pasado el ‘pastel’, para que lo haga cada uno, las comunidades autónomas. Por lo tanto, el Gobierno de España es el primero que ha sido un irresponsable. Porque ya hemos visto lo que ha hecho en el verano, cuando salimos del estado de alarma, el Presidente Pedro Sánchez, del Gobierno de España, dijo que ya habíamos ganado al virus y que podíamos disfrutar de las vacaciones como quisiéramos… A Jódar ha venido más tarde, pero estamos rompiendo los umbrales… Hay unas medidas, hay un toque de queda… Se ha hecho un test masivo, es verdad que el horario no era muy afable, pero la gente tiene que tener responsabilidad… Me dicen que hay gente que tenía estar, por contactos directos con positivos y salen a la calle…”.