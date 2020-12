El despido sin despido: la advertencia para los trabajadores en 2021

El panorama que afronta Canarias a partir del treinta y uno de enero es incierto. Los sindicatos confían en que los expedientes de regulación temporal de empleo sean ampliados, aunque no tienen claro si será en las mismas condiciones que las establecidas hasta ahora.

Todos los pronósticos económicos indican que la situación se irá recuperando conforme la vacuna se vaya suministrando, pero hasta ese momento, muchas empresas pueden quedarse por el camino al no soportar los costes fijos, entre otros.

La modificación sustancial de las condiciones laborales es perfectamente legal y, de hecho, está recogido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Permite a las empresas acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo siempre que existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El procedimiento tiene lógica: máxima en los timpos que corren, pero muchos abogados laboralistas advierten que cada vez son más las empresas que abusan de este recurso y lo utilizan como alternativa al Expediente de Regulación de Empleo.

"No sólo las competencias funcionales del puesto de trabajo y las funciones finalistas, la gente se ve con remuneraciones incompletas y muchos no pueden sostenerlo; muchos no pueden sostener las condiciones y no tienen otra opción que extinguir la relación laboral con condiciones paupérrimas", afirma el coordinador jurídico de Comisiones Obreras en Canarias, Sergio Melián.

Este fenómeno está teniendo especial relevancia dado el alto número de Ertes en Canarias y la situación que se ha hecho insostenible en el sector turístico y comercial. Según explica Melián, los casos de ERES encubiertos empleando este método se ven en los juzgados de Lo Social a diario.

"Llevamos una media de 2500 y 3000 expedientes y lo vemos prácticamente a diario. De lo que se trata es de naturalizar el despido por la vía de ir aburriendo a la gente con un mecanismo legal", sostiene Melián.

Según datos del Ministerio de Trabajo, 83.000 mil trabajadores estaban afectados en Canarias por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) al terminar octubre.