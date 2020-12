UPA denuncia los daños provocados por jabalíes y roedores en los pastos del norte de la provincia

UPA-PALENCIA denuncia los daños que están provocando los jabalís y ratones en parcelas enteras de pastos en la zona de La Pernia. La situación es desesperante para los ganaderos locales puesto que la destrucción que provocan estos animales está siendo muy costosa para sus intereses. Nuestra organización reclama una urgente solución por parte de las administraciones competentes, puesto que los daños son incontables.

No puede ser que la gestión del medio ambiente y de la fauna salvaje, y por lo tanto su alimentación, dependa en exclusividad de los agricultores y ganaderos sin que estos no vean recompensa alguna.

En este sentido, UPA recuerda que no pueden ser los ganaderos y agricultores quienes carguen sobre sus espaldas la conservación y recuperación de todo tipo de fauna en el campo. UPA lo tiene claro y es que al tratarse de un patrimonio natural de todos, la responsabilidad debe recaer sobre el conjunto de la sociedad, a través de las Administraciones Públicas, que deben hacerse cargo de la gestión, el control y la compensación justa por los daños que ocasionen.

UPA se basa en la lógica y en la legislación. Urge la aplicación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que en uno de sus artículos habilita a las Administraciones Públicas a establecer pagos compensatorios por razones de conservación por los daños ocasionados por

las especies de fauna salvaje, por lo que son éstas las que deben asumir plenamente la responsabilidad patrimonial de todos los daños y perjuicios producidos por los animales silvestres y en su caso, la indemnización directa del 100% de los daños ocasionados.

Son imprescindibles políticas de indemnización por daños y es preciso un control riguroso y efectivo sobre las especies silvestres y animales asilvestrados evitando una indebida proliferación con el fin de minimizar los daños. También el control de enfermedades que la fauna salvaje puede transmitir a ganadería y animales domésticos. Las enfermedades transmitidas por la fauna salvaje (ejemplo de tularemia con los topillos) pueden provocar importantes perjuicios de salud y económicos a los productores.

UPA- PALENCIA recuerda que lobos, jabalís, conejos, cérvidos, buitres, osos, plagas como las de los topillos, lagosta, tronchaespinas, nefasia….y un largo etcétera más de `fauna´ que conlleva muy serios problemas para los agricultores y ganaderos. Lo terrible de esto es que muy poco se hace por parte de las administraciones a la hora de gestionar correctamente, puesto que siempre que se hace algo es en detrimento de las personas, en este caso de los agricultores y ganaderos.

Nuestra organización denuncia que los profesionales del sector agrario no pueden soportar ni un solo día más el argumento de lo que lo mejor para la protección de los espacios naturales es la NO ACTUACIÓN o la NO GESTIÓN…porque de este modo la desaparición de la agricultura y ganadería familiar, y el despoblamiento se incrementará aún más en nuestros pueblos y en nuestro medio rural.