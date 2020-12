Ya está en Asturias la segunda partida de vacunas contra la Covid-19

La Consejería de Salud notificaba esta mañana la llegada de la partida de las vacunas contra la COVID-19 que se esperaban para ayer y que se ha retrasado 24 horas por problemas logísticos de la farmacéutica Pfizer. Son un total de 11.700 dosis sobre las que el Principado, por motivos de seguridad no está facilitando apenas detalles sobre en relación a su traslado y distribución. Así, ha aguardado casi dos horas para revelar la recepción de las vacunas a las 12 y cuarto del mediodía. Ya se han distribuido por las áreas sanitarias III, IV, VII y VIII, con cabecera en Avilés, Oviedo, Mieres y Langreo, respectivamente, y se ha reanudado esta tarde la campaña de vacunación de personas mayores con domicilio en los centros residenciales de Santa Teresa de Jornet (Avilés), Santa Patricia (Oviedo), Residencias El Padrún e Imperial (Mieres), Vifasa y Chalet Imperio (La Felguera), El Dorado (Sama de Langreo), y a parte de los residentes del Centro Polivalente de Recursos (CPR) de Laviana.

Mañana, se administrarán las primeras vacunas en el resto de las áreas sanitarias.

TERCERA OLA

En la Consejería de Salud dan por hecho que, con o sin vacuna, será difícil que Asturias sortee una tercera oleada de casos de coronavirus, seguramente vinculada a la relajación de las medidas de seguridad que, para qué negarlo, están acompañando las celebraciones navideñas, así como la afluencia a establecimientos comerciales y hosteleros. Si los peores vaticinios se cumplen, esa ola nos va a golpear de lleno a mediados del mes de enero. Veremos la respuesta del Gobierno del Principado. De momento su presidente, Adrián Barbón, ya da alguna pista: está convencido de que las buenas cifras de las que ahora mismo puede presumir Asturias, tras un mes de noviembre terrible en términos de fallecidos y contagiados, se debe a medidas tan impopulares como el cierre del comercio y la hostelería:

FIN DE AÑO

En relación con la próxima celebración a la vista, que se prevé especialmente complicada por sus características –la Nochevieja- la Delegación del Gobierno en Asturias se ha dirigido esta mañana a la Federación Asturiana de Concejos (FAC) para pedir la colaboración de todos sus alcaldes como garantes del cumplimiento de la normativa vigente en relación con la ocupación de los alojamientos de turismo rural, uno de los destinos favoritos para despedir el año. En una carta firmada por la delegada Delia Losa, ésta pide no caer en el relajamiento en el cumplimiento de esa normativa ante el implacable avance de la pandemia. Y en ese sentido, las normas son bien claras: no está permitido alojarse en establecimientos turísticos por motivos de ocio o reuniones familiares. Sí se ha autorizado la estancia de personas que vengan de fuera de Asturias al lugar de residencia habitual de sus familiares o allegados los que viene a visitar. En todo caso, esto no supone una dispensa con respecto a los límites de grupos de personas y grupos de convivencia. Y se recuerda que en caso de incumplimiento de estas disposiciones se exponen a sanciones tanto el propietario del alojamiento rural como sus clientes.

En todo caso la Guardia Civil ya ha iniciado una campaña de contacto con los propietarios de establecimientos de turismo rural para informales sobre los reglamentos aprobados por el Principado con motivo de las fiestas navideñas.