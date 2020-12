Salud no prevé alcanzar la inmunidad de rebaño frente al COVID-19 hasta después de verano

Si la farmacéutica Pfizer mantiene su compromiso, la Comunidad Foral de Navarra recibirá alrededor de 75.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante el primer trimestre de 2021. El jefe de la sección de enfermedades transmisibles, Aurelio Barricarte, ha explicado que está previsto que todos los lunes llegue a Navarra una partida de 6.000 dosis de esta vacuna.

La complicada logística de esta vacuna ha requerido la formación de equipos de vacunación, pero también de otros profesionales sanitarios por si fuera necesario su apoyo en cualquier fase del plan de vacunación. En cualquier caso, la coordinadora de la Unidad Sociosanitaria, Ana Ariztegi, ha señalado que la programación es esencial: "Tenemos todo calendarizado durante el mes de enero hasta mediados del mes de febrero. Son cerca de 150 recursos, y con estos equipos móviles acudiremos a los centros".

Esta semana está previsto que la vacunación se realice en el área de Pamplona, pero a partir del próximo lunes 4 de enero, Ariztegi confirma que va a extenderse por otras zonas de Navarra: "El lunes arrancamos en el área de Pamplona, Estella y Tudela. Además, el lunes hacemos extensiva la vacunación a las zonas rurales del área de Pamplona. Empezaremos a vacunar a partir del lunes a alrededor de 1.000 personas".

Si todo va bien y se cumplen los plazos dados por la farmacéutica, está previsto que en marzo -a finales del primer trimestre del año- se haya vacunado ya a una parte importante de la población más vulnerable: residentes y trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes, sus convivientes. Aurelio Barricarte abre la posibilidad de que pueda incluso haberse vacunado a la población de mayor edad no residente en recursos residenciales.

No obstante, todavía quedaría un elevado porcentaje de población no vacunada y Barricarte ha descartado que las restricciones sanitarias puedan levantarse: "Hasta que no haya un control poblacional de la enfermedad, no podemos levantar las medidas de protección que actualmente mantenemos".

En esta línea, Barricarte ha descartado también que la ansiada inmunidad de rebaño llegue antes de verano: "Para verano es muy difícil que tengamos dosis suficientes para poder vacunar al 70% de la población española. Eso sí, para verano sí que tendremos un porcentaje de población vacunada que es precisamente la más vulnerable".

Nochevieja

El director general de Salud, Carlos Artundo, ha reconocido que en Navarra "no estamos tan mal como en otras comunidades autónomas. Estamos comparativamente hablando algo mejor, pero el mejor y peor aquí cambia a una velocidad impresionante".

En otras palabras, hay que mantener la prudencia. Salud está pendiente de cómo evolucionan los datos de positivos por COVID-19 tras las reuniones familiares celebradas en Navidad. Aún así, Artundo ha apuntado que Navarra ha querido ser muy precavida, sobre todo "teniendo en cuenta el entorno, tanto a nivel nacional -en otras comunidades autónomas-, como a nivel europeo, con tendencias muy preocupantes en algunos países y la existencia de nuevas cepas del virus".