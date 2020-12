Las facturas por las obras del Isabel Zendal superan ya los 135 millones

La factura del Hospital Enfermera Isabel Zendal no deja de crecer con el paso de las semanas. Aún no ha culminado el proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso y la inversión ronda ya los 135 millones de euros, es decir, el triple de lo presupuestado inicialmente. El Consejo de Gobierno acaba de dar luz verde al gasto de otros 65.870.081 euros, que se suman a los 70 millones de euros que ya habían autorizado hasta la fecha, según han confirmado a la SER fuentes de la Consejería de Sanidad.

En la larga lista de facturas, ahora tienen que sumar el gasto que han tenido que autorizar para pagar las obras adicionales con las que no contaban de inicio, por ejemplo, los 4.862.446,70 euros que se van a gastar “en la instalaciones de climatización no previstas del pabellón 3”. A ese coste hay que sumar los otros 58 millones de euros que van a tener que pagar para ampliar las obras “por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles”, según se explica en el Consejo de Gobierno, que han ocurrido durante la ejecución del proyecto, esos contratiempos de planificación afectan a los tres pabellones, también al centro logístico y a las instalaciones centrales del hospital Isabel Zendal. En total son 7 contratos, el último de ellos hace referencia al “gasto correspondiente a la tramitación de emergencia de las obras imprescindibles adicionales a las del hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de nuevas necesidades que afectan al lote C, centro usos múltiples, por un importe de 3.303.979,63 euros (IVA incluido)”.

Las fuentes consultadas en la Consejería de Sanidad aclaran que este importe no es el coste final del Hospital Isabel Zendal porque, de hecho, el Gobierno madrileño aún tiene pendiente aprobar más gastos relacionados con las obras de este centro sanitario. No hay que olvidar que, al margen de los contratos de emergencia en los que se amparan ahora todas las administraciones para adjudicar a dedo los servicios de urgencia por la COVID-19, todos los contratos que superen los 3 millones de euros siempre deben pasar antes por el Consejo de Gobierno.

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defiende que este hospital está cumpliendo su cometido porque "ayudar al resto de hospitales a reducir su carga asistencial de pacientes con coranavirus". Hasta la fecha, se han atendido a 153 pacientes - en estos momentos hay 77 ingresados-, han dado a de alta a 76 personas y ahora mismo hay 611 profesionales trabajando allí.