Lambán pide disculpas a los aragoneses "por todos los errores cometidos"

Recordando a los fallecidos con coronavirus, agradeciendo el trabajo del personal sanitario y de otros sectores esenciales en esta pandemia y pidiendo disculpas por los errores cometidos.

Así ha despedido 2020 el presidente de Aragón, Javier Lambán, en su tradicional discurso de fin de año, con "disculpas a todos los ciudadanos por las limitaciones de derechos que soportan, disculpas por todos los errores cometidos". En todo caso, ha señalado, "nos estamos dejando la piel y, en ocasiones incluso la salud, para evitar males mayores".

El presidente de Aragón ha reconocido la labor que están realizando diferentes colectivos y a aquellos que están sufriendo especialmente las restricciones. La pandemia mundial - ha dicho Javier Lambán - es la peor catrástrofe de los últimos 80 años y, por eso, el primer mensaje ha sido para las familias de los fallecidos.

"Quiero acabar el año recordando con emoción a los 2.620 aragoneses fallecidos a consecuencia de la covid, y manifestando mi solidaridad con las familias rotas por el dolor que ni siquiera han podido despedir a sus muertos como hubieran deseado".

Y, acto seguido, valorando la labor en hospitales y centros de salud, "con palabras de reconocimiento a todo el personal de nuestro sistema sanitario, que demuestra una gran profesionalidad y una entrega singular ya que, a diferencia del resto de España, en Aragón el vuris no nos ha dado ni un día de tregua, teniendo que hacer frente no a dos sino a tres olas seguidas".

También reconocimiento a la comunidad educativa y los servicios esenciales, como personal de residencias y fuerzas de seguridad, "a todos y cada uno de los llamados servicios esenciales".

Y a partir de ahí, entonar el mea culpa, con "disculpas al personal de los hospitales, por no haberles podido proporcionar al principio toda la protección que necesitaban" y "disculpas a los sectores más afectados por las restricciones, a la hostelería, al turismo, la comercio, a la cultura o los gimnasios". Para las "pérdidas cuantiosas" en pymes y autónomos, ha señalado Lambán que en 2021 intentarán seguir compensándolas.

Estabilidad del cuatripartito PSOE - Podemos - CHA - PAR

Para salir adelante, Lambán defiende la "estabilidad política y social" del gobierno cuatripartito que preside, cuya prioridad, ha remarcado, es proteger la salud y la vida de los aragoneses, sin escatimar recursos materiales o tomar decisiones más duras. Eso sí, "he querido ir siempre con la verdad por delante" y "no voy a prometer milagros ni soluciones mágicas" porque "no existen", ha avisado.

Remarca Lambán que "la inminente vacuna va a acabar con la pandemia en unos meses pero quedarán secuelas sociales y económicas que nos costará superar".

Un gobierno que, ha manifestado, sigue dando pasos para que Aragón lidere sectores como la agroalimentación, la logística, la automoción, las energías renovables o la digitalización. A BonÁrea y Amazon, ha dicho, se sumarán otros "proyectos estratégicos" en 2021 "muy importantes", sin dar más detalles.

Presupuestos aprobados

Y una herramienta con la que ya cuentan son los presupuestos autonómicos, aprobados ayer, miércoles, en las Cortes de Aragón, con los únicos votos en contra de PP y Vox; cuentas basadas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, firmada en junio entre fuerzas políticas - excepto Vox - , empresarios, sindicatos y la federación de municipios.

En este contexto, Lambán ha calificado de "generosidad y altura de miras de la oposición, en particular de dos fuerzas de ámbitos ideológicos tan dispares como Ciudadanos e Izquierda Unida, que han renunciado a sacar provecho electoral de la pandemia y han arrimado el hombro para que la Comunidad salga adelante".

Apoyo a Pedro Sánchez y la monarquía

Javier Lambán también ha lanzado varios mensajes en clave nacional en este discurso de final de año, que no se han salido del guión previsto: apoyo a Pedro Sánchez para "construir puentes de entendimiento en torno a la Constitución" y defensa de España como "un gran proyecto común" que simboliza "muy dignamente" - ha dicho - el rey Felipe VI.

Y en este panorama, eso sí, críticas para quienes - sin nombrarlos - ponen a España por encima del partido y para aquellos que impiden establidad y grandes acuerdos estatales.

"Por desgracia, hay ahora sectores políticos dedicados a perturbar esa estabilidad promoviendo enfrentamientos ideológicos y territoriales e impidiendo los grandes pactos que necesita el país", ha recalcado; "sectores políticos, en definitiva, afanados en resucitar los frentismos de izquierdas y de derechas que tan nefastas consecuencias tuvieron en la historia de España y que ponen en riesgo ahora el futuro apacible y próspero que queremos para nuestros hijos".

El Presidente de Aragón ha pronunciado su discurso de fin de año en el Museo de Zaragoza, en los espacios dedicados a la obra de Francisco de Goya, del que en 2021 se cumplirá el 275 aniversario de su nacimiento y para cuya celebración diseña ya una programación el Gobierno de Aragón.