Elías Arranz: "Han matado la ilusión de los niños"

Días después de haber iniciado un nuevo año, la actualidad de Peñafiel sigue versando sobre temas que han dado -y darán- mucho más de sí. El líder del PSOE en Peñafiel, Elías Arranz, pasaba este jueves por los micrófonos de la SER para valorar elementos recientes como la Navidad en la villa, o la llegada de los Reyes, que desde el partido de la oposición, al igual que Ciudadanos mostraba hace unos días, se ve como un acto insuficiente.

"Para mí ha sido muy triste. Que Peñafiel haya sido uno de los pocos pueblos que no ha hecho nada presencial con los Reyes me parece muy mal. La mayoría lo han hecho muy bien, todo bien definido y con seguridad. Y que aquí con los espacios que tenemos para meter mucha gente que no se haya hecho, para mí es inaudito. Vemos que aquí se puede hacer una actuación todos los fines de semana en el auditorio y no se puede preparar algo con los Reyes. Han matado la ilusión de los niños. Y en lugar de hacer esto hacen un vídeo de los más desoladores que han hecho en toda la pandemia. Por no tener no tiene ni música, y el discurso no sé a quién va dirigido, porque para los niños no iba dirigido. Pero vamos, es que vemos que es triste ya en sí el equipo de gobierno, sin imaginación", explica.

Otro de los temas de la actualidad es la situación de la Policía Local, con la marcha del jefe de la misma a otra localidad. Arranz no ha dudado en señalar al equipo de gobierno por esta situación. "Quien se ha ido es el que ocupaba el puesto de Jefe de Policía, y se ha ido a otro pueblo. Y está claro que el equipo de gobierno no quiere policía, porque no se ha preocupado en convocar plazas, han preferido esperar al año que viene a la Junta, y de esta forma estaremos sin policía hasta 2022, y todo por no querer gastar. Para mí todo apunta a que la policía de Peñafiel desaparecerá en poco tiempo. Igual lo que pretendan es que los vecinos paguen seguridad privada", afirma. "Los policías no se veían ni valorados. Cuando llegamos nosotros al equipo de gobierno estaban los vehículos en muy mal estado. Era inaudito. Nos preocupamos de qué les faltaban, y les dimos autoridad en vez de quitársela como parece ahora. Y prefieren irse a otros pueblos. La falta de reconocimiento económico y su puesta en valor está ahí", añade.

Políticas sociales y otros temas

Por otro lado, el líder del PSOE ha querido tener muy en cuenta las políticas sociales que han de desarrollarse en el municipio ante la grave situación económica existente. "Se ve poca solución y poca salida en el tema del paro. Hay que buscar fórmulas para ayudar o paliar la situación de mucha gente que no llega a fin de mes. Cuando estuvimos nosotros sí que tomamos algunas medidas para intentar que esta gente al menos tuviera para comer. Y quiero puntualizar en cuanto a la cifra del padrón es del primer día del año pasado. En ese momento era yo el alcalde. Y puede ser un cambio de tendencia que espero sigue aumentando, porque si sigue bajando en próximos años, el único cambio que ha habido entonces sería en el equipo de gobierno, y eso diría mucho del actual", especifica.

Para finalizar, Arranz quiso abordar otros temas de relevancia municipal. "Se han hecho cosas pero, ¿realmente preocuparse por las necesidades reales de los vecinos es hacer concursos en vez de tener las calles limpias? Porque yo sigo viendo que el pueblo no se limpia. Y el responsable es el concejal correspondiente. Y luego está la situación de la guardería y la banda municipal. Este último es un tema que nos preocupa. Está camino de desaparecer, y nosotros la dejamos hasta con director. Es triste ver la inacción del señor Díez con este tema. Y por otro lado con la guardería vemos que hay familias que se están dando de baja porque no tienen esa ayuda al no estar censadas, y otras se han censado aquí sin vivir aquí. Nosotros aprobamos la tasa y vimos bien hablar con otros ayuntamientos, pero no estamos de acuerdo con cómo se está ejecutando, y la falta de consideración que se tiene con los vecinos de otros municipios. Hay mucho malestar entre los padres y es normal. Entre esto y el tema de mantener cerrada la piscina, se está obligando a la gente a no acercarse a Peñafiel", sentencia.

La charla al completo con Elías Arranz puede reproducirse en el siguiente audio.