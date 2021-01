Los trabajadores de Alu Ibérica convocan una marcha a pie desde la fábrica hasta la Delegación del Gobierno

Los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña han convocado para mañana una marcha a pie desde la fábrica de A Grela hasta la Delegación del Gobierno. Insisten en exigir la readmisión de una compañera y también la intervención de la planta. Llevan 13 días de huelga indefinida.

El Comité de empresa insta a la Xunta que acelere la solución del conflicto existente y les informe de la mediación, de la que no tienen ningún tipo de noticia. Esta misma semana Inspección de Trabajo se trasladó a la fábrica tras las denuncias de los sindicatos por no poder hacer sus funciones de representación sindical. Denuncian que la plantilla no ha cobrado el salario devengado de diciembre.