Ayuso, "al pie del cañón"

Las previsiones de la Comunidad de Madrid anunciaban a primera hora de la mañana de este sábado (9:38) que Isabel Díaz Ayuso se dirigía a la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 en Pozuelo, para presidir la reunión del Platercam, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, ante las consecuencias del temporal Filomena en la región.

A la reunión asistían, presencialmente o por vía telemática, tres consejeros de su gobierno: Enrique López (Justicia), Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) y Ángel Garrido (Transportes), el director de la Agencia de Emergencias y Seguridad, Carlos Novillo y al menos un representante de la UME.

En ese encuentro se evaluaba la situación del Plan de Inclemencias, pero Ayuso no llegó a tiempo. Cuando el consejero Enrique López levantó la sesión, alrededor de las 10:45, la presidenta aún no había llegado. La SER adelantó a las 11:00 de la mañana que Ayuso no estaba en la reunión y su equipo de comunicación confirmó a esta emisora que se estaba retrasando por un problema en los accesos por carretera.

El mismo portavoz que señaló que Ayuso llegaba con retraso a la reunión, asegura que se conectó al encuentro por vía telemática. Otros asistentes a la reunión desmienten sin embargo este extremo e insisten en que nunca estuvo, ni física ni telemáticamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se hizo una foto junto a algunos participantes en ese encuentro ya finalizado (el reloj que aparece en esa fotografía marca las 11:13), la subió a sus redes y su equipo de prensa difundió sus declaraciones a través de los canales oficiales, dando por hecho que ella había presidido el encuentro del Platercam. Diaz Ayuso grabó también un video de apenas 20 segundos anunciando la suspensión de las clases hasta el miércoles e inició, desde la sede del 112, una ronda de entrevistas en radios y televisiones (de las que excluyó a la Cadena SER y a Telemadrid, por diferencias con la presentadora del programa informativo de los fines de semana de la televisión pública).

En segundo plano

Preguntados por la ausencia de Isabel Diaz Ayuso durante estos últimos días previos a la crisis de la tormenta Filomena, su equipo de comunicación ha explicado a la SER que la presidenta estaba en Madrid y que, a pesar de no haber tenido actividad pública desde que el pasado día 4 visitara Móstoles junto a Pablo Casado, ha estado trabajando en la Puerta del Sol.

Algunas fuentes consultadas por esta emisora y próximas al gobierno regional creen que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso no es casual. Decidió ponerse en segundo plano para que los posibles efectos negativos de la tormenta salpicaran directamente al gobierno central o incluso al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ayuso ha retomado hoy su actividad, al apreciar que empezaba a cuestionarse su falta de liderazgo en esta crisis.