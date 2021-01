Cambre mantiene su rechazo al trazado de la Vía Ártabra pese a los cambios de la Xunta

El Concello de Cambre ha presentado alegaciones al nuevo trazado de la conexión propuesta por la Xunta entre la autopista AP-9 y la Vía Ártabra. Un diseño que la Consellería de Infraestruturas acaba de variar con el objetivo de alejarlo unos metros del humedal de A Gándara y así minimizar el impacto en la fraga de Cecebre, tal y como pedía el gobierno cambrés. Desde la Xunta defienden el trazado y piden al alcalde que no juegue con la seguridad vial.

Óscar García Patiño, señala, no obstante, que la alternativa de la Xunta no se ajusta a la demanda vecinal y ha anunciado que han presentado nuevas alegaciones. Añade que la Declaración de Impacto Ambiental está caducada, con lo que el proceso debería empezar de nuevo. Patiño considera que la rectificación de la Xunta confirma que el trazado propuesto no era el mejor y da la razón a la demanda del Concello desde 2015. El alcalde pide a la conselleira Ethel Vázquez se siente a valorar todas las alternativas.

La Conselleira de Infraestructuras ha lamentado unas críticas que considera inoportunas. Pide Ethel Vázquez que no se juegue con la seguridad vial y apunta que el proyecto cuenta con todos los permisos. Defiende la inversión de la Xunta en una infraestructura vital para el área metropolitana.

La conexión de la Ártabra con la autopista no es el único asunto que preocupa en Cambre. Su alcalde reclama información sobre los plazos de construcción del entronque de la AP-9 con la A-6 a la altura del municipio.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, pedía este fin de semana a la Xunta y al Concello, en entrevista en Radio Coruña, que llegaran a un acuerdo para que Fomento pueda firmar por fin el plan para conectar la Ártabra con la autopista.