Autobuses Castillo cree que el Ayuntamiento está haciendo "una cacería" contra la empresa

Autobuses Castillo cree que el Ayuntamiento de Jaén está haciendo “una cacería” contra la empresa. En una entrevista al gerente, José Miguel Castillo, en el espacio Hoy por Hoy de Radio Jaén Cadena SER asegura que no hay viajeros, que la gente no se echa a la calle y que el servicio de bus se resiente por ello. “Cada vez hay menos viajeros”, añadiendo a la fórmula el efecto de la Covid-19 que provoca cierto temor entre los jiennenses a la hora de subirse al bus.

Por ello reconoce entender absolutamente las razones de la plantilla de trabajadores para, tal como ha adelantado Radio Jaén Cadena SER, presentar una denuncia ante la inspección de trabajo por los continuos retrasos en el pago de nóminas y una posible huelga indefinida de todos los trabajadores. Dice que desconocía absolutamente que se iba a poner esta denuncia.

Y a la pregunta de ¿Por qué no se ha pagado la nómina de diciembre y la mitad de la extra de Navidad? argumentaba que es simplemente “porque la gente no se monta en el autobús y necesitan de los pagos mensuales del Ayuntamiento”. Han realizado hasta 3 escritos (y otro que va en camino) dirigidos al ayuntamiento para pedir un recorte de líneas por los toques de queda. Algo que aligeraría la carga económica necesaria para la puesta en marcha del servicio, según José Miguel Castillo. “Los trabajadores han trabajado, han realizado su cometido y tienen que cobrar por ello”, decía en referencia a la denuncia y a la posible huelga. Pero señalaba con el dedo al Ayuntamiento de Jaén por “no cumplir su parte del trato”.

“Mire usted. Hoy amanecemos a día 11 de enero ¿Por qué el Ayuntamiento, si se ha comprometido con nosotros y con el comité de empresa, a que del 1 al 5 de cada mes hacen el ingreso por qué no se ha hecho todavía? ¿Porque el mes pasado hizo un poco más? La época que tenemos es que no tenemos viajeros, y alguien tiene que pagarlo. Y Pepe Castillo no puede pagarlo”.

”Toda vez que el ayuntamiento pague la cantidad que suele pagar mensualmente, nosotros haremos frente al pago de las nóminas. Siempre lo hemos hecho así”. Justifica que el único proveedor de Autobuses Castillo es el Ayuntamiento de Jaén y que con la situación de falta de viajeros actual las arcas de la empresa viven casi exclusivamente de lo municipal. “El ayuntamiento viene dando, normalmente, 100.000 euros pero los gastos mensuales del servicio se montan en 180.000 euros cada mes”, informa José Miguel Castillo como gerente de la empresa que se encarga del bus urbano en la capital jiennense.

Iba más allá e invitaba “a cualquiera que venga y vea las cuentas, para ver cómo las gestionamos”, insistiendo en que la empresa “ahorra” con lo que tiene. Y dudaba de que, en caso de que finalmente se licite el servicio a otra empresa distinta, se pueda hacer “de esta forma tan eficiente”. Critica que el Ayuntamiento haya contemplado un gasto anual más alto con la futura liquidación que con el actual de Autobuses Castillo, porque “esto saldrá del bolsillo de todos los jiennenses”.

Contrato puente

Hace unos días acababa el plazo para presentar la oferta técnica y económica para la explotación del contrato puente, durante dos años, hasta que llegue la adjudicación definitiva de ese servicio. Sin embargo, Autobuses Castillo no se ha presentado. El gerente, José Miguel Castillo, explicaba que este procedimiento es ilegal y solamente basado en que, palabras textuales, “el Ayuntamiento no nos quiere ver ni en pintura y quieren que nos vayamos ya, sí o sí”.

“Hoy por hoy lo que está haciendo el Ayuntamiento es una ilegalidad por completo, lo que está haciendo es una cacería. El Ayuntamiento, efectivamente, tiene la potestad de sacar a licitación un contrato puente siempre y cuando haya un riesgo de que el que actualmente lo está prestando deje o no quiera seguir prestándolo. Pero yo tengo una resolución del Ayuntamiento donde dice que tengo que seguir prestando el servicio. Si usted me está mandando por un lado que siga prestando el servicio ¿qué sentido tiene un contrato puente de dos años?”

Por ello justificaba haber acudido a los tribunales. Tal como está la situación, lo más plausible sería pensar que Autobuses Castillo tampoco se presentarán a la adjudicación definitiva del servicio de bus urbano aunque el gerente asegura que “eso ya se verá”. También hablaba de la amortización de vehículos de más de 10 años que, según el Ayuntamiento, tendrían que pasar a manos municipales. Critica que el consistorio esté elaborando la liquidación sin contar con el perito de la empresa. “En caso de discrepancia, incluso tendría que entrar un tercero” para dilucidar definitivamente el resultado. “Nuestros bienes hay que pagarlos ¿Dónde está escrito que un autobús que tiene 10 años no vale nada, pero sí hay que devolverlo al Ayuntamiento”. Cuestión que, de no solucionarse entre ambas partes, acabará en el juzgado.

“El que venga se estrella totalmente”, decía José Miguel Castillo acerca de la empresa que arribe a Jaén para el contrato puente ya que asegura que no compensa el servicio de bus urbano económicamente. “No salen las cuentas”, esgrimía porque hay siete veces menos de recaudación actualmente de lo que es habitual. “Hay una resolución del Ayuntamiento que nos ordena a continuar con el servicio”, justificando que a pesar de las pérdidas la empresa siga prestando las líneas de bus urbano. Y finalizaba sentenciando que “El Ayuntamiento se está equivocando porque se está aferrando a sus dos liquidadores municipales que son los que están poniendo las piedras en el camino para que esto se pueda hacer de otra forma”.