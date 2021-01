Leschuk: "Mi objetivo aquí es estar entre los seis primeros y ver qué pasa"

El Real Oviedo ha vuelto ya al trabajo para preparar su próximo compromiso liguero que será el domingo 24 de enero en Las Gaunas ante la UD Logroñés desde las 16.00 horas. Un duelo ante un equipo con el que está empatado a puntos y que significará el arranque de la segunda vuelta.

Para ese partido el conjunto azul espera poder tener ya todos los jugadores disponibles. Este lunes se ha incorporado ya Borja Sánchez, previamente lo había hecho Sergio Tejera, y pronto lo hará también Edgar González. Todos ellos, podrían ser titulares el domingo 24.

Escucha la rueda de prensa de Leschuk.

Uno de los que sin duda estará en el once es el delantero Blanco Leschuk, que es un fijo para José Ángel Ziganda. El argentino pasó por la sala de prensa de El Requexón y afirmó que está bien: "Me encuentro bien. Me siento cómodo con cualquier jugador acompañando. Como formación me siento cómodo con un compañero al lado., y si son dos mejor".

"Estoy muy contento aquí. La gente me valora el trabajo que hago dentro del campo. Estoy muy feliz de estar en Oviedo. Mi objetivo aquí es estar entre los seis primeros y ver qué pasa, para competir en Primera con el Oviedo. Hay cosas que no dependen de mi. Tengo un contrato de dos años con un club turco y no depende de mi", añadió sobre su futuro.