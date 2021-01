"El metro a Galdakao sin fondos europeos es inviable a corto plazo", dice Rementeria

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado que la Línea 5 de Metro a Galdakao es "inviable a corto plazo" sin fondos europeos. El proyecto tiene un coste estimado de 350 millones de euros, y el objetivo del Gobierno Vasco y la Diputación es lograr que Europa aporte el 70% de la cantidad presupuestada para impulsar esta infraestructura (245 millones), mientras que el 30% restante (105 millones) se financiará al 50% por ambas instituciones.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, se han reunido este miércoles en Bilbao para abordar cuestiones relacionadas con el transporte público en Bizkaia.

En una rueda posterior al encuentro de trabajo, Unai Rementeria ha recordado que, "por desgracia, seguimos en plena pandemia, que nos está haciendo muchísimo daño, nos ha cambiado la vida y nos ha sumido en una incertidumbre máxima". No obstante, ha afirmado que esta pandemia de Covid-19 "también ofrece la posibilidad de cambiar a futuro y de hacer las cosas de otra manera diferente".

Tras subrayar que la salud "es lo primordial", Rementeria ha señalado la obligación de "mirar más allá, a cómo deberíamos vivir en el futuro y qué territorio queremos dejar para las próximas generaciones". "Esta oportunidad nos la ofrecen también los fondos europeos de reconstrucción, que pueden ser un respuesta excepcional a una situación verdaderamente excepcional que estamos viviendo", ha manifestado, al mismo tiempo que ha reconocido que "sigue habiendo mucha incertidumbre todavía hoy en relación a esos fondos".

Rementeria ha señalado que "nuestra certeza es que tenemos que intentarlo" y ha asegurado que van a hacer todo lo que está en sus manos, tanto Diputación de Bizkaia como Gobierno Vasco, para "intentar que Europa nos ayude a realizar esa transición obligada hacia un transporte público más sostenible desde el punto de vista medioambiental y también desde las arcas públicas".

"Nada seguro"

El diputado general de Bizkaia ha dicho que los fondos europeos "no pueden convertirse en el nuevo cuento de la lechera, ni podemos ni debemos dar nada por hecho, y menos en estos momentos". Por ahora, ha advertido, "no tenemos nada seguro, pero lo que sí tenemos es el trabajo que nos toca hacer y que estamos haciendo juntos".

En ese sentido, lo primero, ha dicho, es presentar el proyecto de la Línea 5 de metro a Galdakao a los fondos europeos y hacerlo "sin esa certeza de que nos digan que sí".

"Lo hemos presentado, tenemos que intentarlo y vamos a hacer todo lo posible y todo lo imposible para traer fondos para extender el metro a Galdakao, pero, de momento, no tenemos ninguna garantía de recibir esos fondos", ha insistido, para añadir que "sin garantía no es prudente hablar demasiado ni adquirir compromisos que quizá luego no se puedan cumplir".

Rementeria ha reiterado que, a fecha de hoy, el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia no pueden sacar este proyecto adelante "solos sin fondos europeos a corto plazo". "Solos no podemos, con Europa a corto plazo si podríamos, y vamos a convencer a Europa de que este proyecto es bueno para Bizkaia, para Euskadi, para el Estado y para Europa, y merece la ayuda de Europa", ha defendido, para reiterar que, "en estos momentos, toca ser realista".

Según ha recordado, se trata de un proyecto que enlaza la red de Metro con Galdakao, el Hospital de Usansolo y la red de Euskotren que viene de Busturialdea y Durangaldea, que, "si fuera realidad", lo van a financiar al 50% entre Gobierno Vasco y Diputación, como toda la red de Metro anterior. Además, ha indicado la el operador sería Euskotren y las frecuencias las del metropolitano.

"Las dos administraciones tenemos una opinión única y compartida respecto al proyecto y forma de actuar, y ahora lo que tenemos que recabar es ese visto bueno de Europa, porque sin Europa este proyecto es inviable a corto plazo. No se a futuro, cuando la economía repunte se podría hacer, pero a corto plazo y para hacerlo ahora necesitamos esos fondos europeos", ha reiterado.

Por su parte, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha explicado que en la reunión de este miércoles se ha ratificado el compromiso de ambas instituciones para "seguir mejorando la movilidad en el territorio histórico en clave de sostenibilidad, un objetivo que la opción ferroviaria asegura de forma muy destacada, y, especialmente el metro en el ámbito de grandes concentraciones urbanas, como es el caso de Bilbao y sus áreas de influencia".

Así, ha señalado que el acuerdo para presentar la Línea 5 de Metro Sarratu-Galdakao-Hospital al plan de ayudas de la Unión Europea para la reconstrucción dentro del programa Next Euskadi "se enmarca en este compromiso y en esta filosofía". "No podíamos desperdiciar la ocasión que nos ofrece la posibilidad de recibir financiación europea, disponiendo, como se tenía ya, desde hace varios años, de un buen proyecto constructivo con su correspondiente estudio de impacto ambiental, y cuando las mejoras tecnológicas hacen posible hoy que esta línea sea operada por Euskotren", ha dicho.

También ha señalado que, una vez ejecutada la conexión entre el Hospital y Usánsolo y con la puesta en servicio de la Línea 5, el tramo de la línea de Euskotren entre Sarratu y Usánsolo dejaría de utilizarse para transporte de pasajeros, reservándose para transporte de mercancías, "lo que tendría consecuencias muy positivas para la población de esa zona".

350 millones



Arriola ha señalado que el costo estimado de la Línea 5 de metro a Gadakao es de 350 millones de euros, y en la solicitud de ayudas de fondos europeos "se ha estimado una aportación del 70%, con lo cual estamos hablando de 245 millones de fondos europeos, y del 30% de Gobierno vasco y Diputación de Bizkaia que son 105 millones".

"Si se produce el visto bueno de Europa, el objetivo es poder sacar a licitación antes de final de este año y acometer la obra de forma que antes de que a finales de 2026 pudiera estar acabada", ha indicado.

En ese sentido, Unai Rementeria ha añadido que, "si hay fondos europeos, podremos tomar las decisiones y afrotarlo como tengamos que afrontarlo, con esa realidad, pero vamos paso a paso". Así mismo, ha precisado que si la aportación de Europa fuera menor a la solicitada, "tendremos que trabajar las hipótesis en función de la realidad".