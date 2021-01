El Gobierno de Ayuso debe 96 millones a los ayuntamientos madrileños

Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a ser el “puente” para que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid soliciten la declaración de zona catastrófica tras el paso de la tormenta Filomena, “todos los que lo necesiten van a tener nuestro respaldo absoluto”. La presidenta madrileña lleva repitiendo ese mensaje desde el pasado sábado para meter presión al Gobierno de España, reacio de primeras, aunque ha iniciado ya la evaluación de los daños, con la intención de “aplicar la normativa para poder resarcir a las personas que hayan sufrido daños”, puntalizaba esta semana la ministra María Jesús Montero.

La declaración de zona catastrófica es imprescindible para recuperar muchas localidades que están muy afectadas.



Apoyaremos a cualquier alcalde, de cualquier municipio y de cualquier signo político que lo solicite.@ComunidadMadrid está con ellos.#PlanInclemenciasCM — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 12, 2021

Isabel Díaz Ayuso repite a diario ese ofrecimiento, pero entre los alcaldes madrileños cunde la confusión. Principalmente, porque a día de hoy no han visto ni un solo céntimo de los 96.444.515 euros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid les tenía que haber pagado por el Programa de Inversiones Regionales (PIR) de 2020. Ese fondo está retenido por la Consejería de Hacienda, según han confirmado a la SER fuentes de la Consejería de Administración Local. El departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty no ha autorizado ese desombolso, “está en trámite”, según estas mismas fuentes, aunque no concretan cuándo se va a proceder al pago de ese dinero.

El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prorrogó las subvenciones para gastos corrientes del PIR de 2020, entonces se decidió abonar esas ayudas en dos lotes, por un lado, un pago de 57.866.709 euros antes de que terminase el año y otros 38.577.806 euros a lo largo de 2021 - aunque también corresponde al PIR de 2020-. Ninguna de esas dos partidas ha llegado a los municipios.

Para los 178 ayuntamientos madrileños (todos menos Madrid capital que no se beneficia) ese dinero es vital para poder ejecutar y finalizar las actuaciones e inversiones de carácter supramunicipal que han iniciado, por ejemplo, relacionadas con equipamientos urbanos, infraestructuras locales o espacios urbanos.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada es uno de los pocos que, por ahora, ha confirmado llevará al próximo Pleno municipal una moción para instar al Gobierno de España a la declaración de la ciudad de Fuenlabrada como "Zona Catastrófica con motivo de la tormenta de nieve provocada por la borrasca Filomena". Otros, como el de la capital, también están estudiando dar ese paso, en una primera estimación calculan que se ha sufrido ya más de 10 millones de euros en pérdidas por el daño en edificios.