Mitos sobre la perdida de grasa y ejercicio físico. ¿Qué funciona realmente?

Mantenerse activos y perder peso son algunos de los propósitos más frecuentes cuando comienza enero. Este 2021 ha llegado acompañado de bajas temperaturas, coronavirus y teletrabajo. Con estas circunstancias, pasamos más tiempo en casa, nos movemos menos y, cuando lo hacemos, en muchas ocasiones, nos sentimos seducidos por rutinas que aparecen en Internet. Las redes sociales son un escaparate de negocios, métodos y rutinas que prometen perder grasa de forma rápida. “No todo funciona, hay que buscar fuentes fiables de información”, señala Jorge García Bastida, doctor en Alto Rendimiento y profesor de la UNIR.

Subir escaleras, una buena opción

“Si las personas buscan mantenerse activas y no perder masa muscular pueden subir escaleras y dejar de usar el ascensor. Es una costumbre que pueden conservar una vez pase esta pandemia y que beneficiará su salud”, propone Guillermo Alvarado, director de PERFORMA Entrenadores Personales en València y autor de Entrena bien, vive mejor.

La pérdida de peso se reduce a generar un balance negativo entre la energía ingerida y la utilizada por nuestro organismo. “Si, además, el objetivo es mejorar la composición corporal, debemos añadir el adecuado estímulo sobre el sistema neuromuscular que facilite que el organismo mantenga la masa muscular y obtenga dicha energía en su mayor parte del compartimento graso”, señala Alvarado.

Por tanto, si el tiempo es limitado, deberíamos dar prioridad a aquellos ejercicios que impliquen mayor cantidad de masa muscular. “De esta manera, no solo conseguiremos preservar la masa muscular invirtiendo el mínimo tiempo y esfuerzo necesario, sino que, además, incrementaremos el gasto energético a corto, medio y largo plazo, lo que evitará los estancamientos tan habituales cuando recurrimos a dietas restrictivas como único estímulo para la pérdida de peso y masa muscular. También evitará los habituales rebotes originados por un organismo con una cantidad de masa muscular decreciente y que, por tanto, cada vez requerirá realizar más ejercicio para consumir la misma energía”, admite.

Qué dice la ciencia

El entrenamiento de fuerza y resistencia con una dieta hipocalórica individualizada y equilibrada ha demostrado ser eficaz para reducir la masa grasa en sujetos con sobrepeso. Esa es una de las conclusiones del estudio Strength plus Endurance Training and Individualized Diet Reduce Fat Mass in Overweight Subjects: A Randomized Clinical Trial, realizado por investigadores españoles, entre los que se encuentran Pedro J. Benito, Rocio Cupeiro y Javier Butragueño.

“Durante el estudio, se comprobó como el entrenamiento combinado (fuerza+resistencia) durante 3 días a la semana más una dieta hipocalórica controlada por especialistas, disminuye la masa grasa y mantiene, incluso mejora, la masa muscular en personas con sobrepeso y obesidad. Este es un aspecto clave en los programas de pérdida de peso y en su mantenimiento. Nos ofrece una idea clara para desarrollar y programar el entrenamiento en esta población”, explica Javier Butragueño, experto en entrenamiento para personas que padecen sobrepeso e investigador.

“Para la pérdida de grasa lo más importante es una buena alimentación, acompañarla de ejercicio de fuerza y cardiovascular. Todo esto debe formar parte de los hábitos diarios y semanales de la persona. Debemos buscar alimentos y ejercicios que sepamos que va a poder consumir y hacer habitualmente”, señala Jorge García Bastida.

