AVA: "2020 ha sido un año históricamente desastroso"

El balance anual que realiza la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) eleva a 570 millones las perdidas padecidas por el sector agrario valenciano. Pérdidas por clima, por restricciones a productos fitosanitarios (mientras las plagas campan a sus anchas), por fauna salvaje o por robos que sumar a una histórica y persistente falta de rentabilidad. 2020 empezó con protestas de todos los agricultores españoles y europeos para exigir un precio justo en origen, la pandemia congeló una protesta que volverá, advierte Cristóbal Aguado.

La falta de rentabilidad queda patente en el incremento de superficie sin cultivar. Cada vez se abandona más tierra y los agricultores en activo son más mayores. Explica Aguado, secretario general de AVA, que si no se garantiza la actividad agraria hoy difícilmente se atraerá a jóvenes al campo.

Lamenta, en ese sentido, que las herramientas legales que la Generalitat aprobó para ir acabando con problemas históricos como el minifundismo y para poner en valor la huerta están actualmente "muertas". No se desarrollan y por tanto las soluciones no llegan y la situación sigue agravándose.

Y mientras el sector agrario ha demostrado la solidaridad con toda la sociedad ayudando durante lo más duro de la pandemia, sin dejar de trabajar y de surtir las despensas, los consumidores no devuelven esa moneda. No miran la etiqueta, solo miran el precio y no compran los productos que aquí se producen y que son sensiblemente mejores que los que vienen de fuera.

Según Aguado parte de la solución para evitar tanto la crisis de precios como la puesta en valor de la producción agraria estaría en una ley europea de la cadena alimentaria. La ley española solo ha servido para certificar que el eslabón de la distribución goza de excelente salud y atrae a inversores extranjeros mientras el agricultor sigue muriéndose de hambre.

La nueva PAC tampoco convence a AVA que no cree que sea la panácea para resolver la marginación histórica del campo valenciano. Y agradece los esfuerzos del ministro Luis Planas, al tiempo que crítica que sus compañeros de partido y del resto de partidos españoles, sean capaces de votar a favor de acuerdos comerciales con terceros países. Como con el caso del acuerdo sobre el arroz firmado por la UE con Vietnam.

Menos preocupa a AVA el Brexit. El acuerdo evita aránceles y males mayores como el que provoca el veto ruso y los aranceles que imponen los Estados Unidos sin que nadie en la UE defienda al campo.

Por sectores

Los cítricos que empezaron muy bien la campaña han vuelto a incidir en males del pasado. La producción ha sido mayor de la esperada y eso ha acabado afectando a la rentailidad.

Uva, hortalizas, sandía y melón, pimiento, calabacín, tomate, berejena, alcachofa, lechuga y col lo han pasado muy mal. Peor la fruta de hueso y el caqui (se están arrancando plantaciones enteras).

Se salvan y recordarán 2020 como un año positivo el aguacate y el kiwi (a pesar de los robos en el campo). También la algarroba y los cereles.La agricultura ecológica acaba como empezó igual que la chufa. En ganadería solo se salva el porcino.

Filomena

Sobre Filomena, Aguado es cauto. El frío es bueno en general. Malo en particular para hortalizas y cítricos. El problema viene cuando es tanto y durante tanto tiempo. A los daños esperados pueden sumarse otros a más largo plazo. Por eso pide calma, llevará semanas conocer el alcance de los daños.