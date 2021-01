Inés Rey advierte de que no habrá dudas en sancionar a quien incumpla las restricciones

El Concello de A Coruña está preparado para reforzar la vigilancia estos próximos días ante el cierre perimetral del municipio que ya está en vigor. No se puede salir ni entrar en A Coruña si no es con una causa justificada y la alcaldesa advierte: No habrá dudas en sancionar a quien incumpla las restricciones.

Tajante Inés Rey ante una situación que califica de "muy grave". Considera la alcaldesa de A Coruña que el tiempo de gracia para avisar a la gente ante incumplimientos dela normativa ya ha pasado. La Policía sancionará a quien no cumpla con las restricciones.

Inés Rey, declaraba esta mañana que "durante el inicio de la pandemia hablamos de información, de advertencias, pero ha llegado el momento en el que creo que toda la sociedad es consciente de lo que se puede y no se puede hacer y que por tanto se sancionarán todas aquellas conductas irresponsables. La situación es muy grave y desde luego, no es una broma".

A las 18h la hostelería deberá cerrar su servicio público y a las 21:30 los comercios harán lo propio. A las 22h está establecido el toque de queda para estas próximas semanas.