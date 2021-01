Fernando Vázquez: "El mayor obstáculo estaba en mi propio club"

La despedida de Fernando Vázquez acabó con polémica. El técnico, que dilató varios días su discurso de despedida de la afición del Deportivo para “reflexionar”, terminó apuntando con bala. Cree que de Castrofeito que su salida está motivada por asuntos extra deportivos. Nota una desconfianza que comienza al final de la temporada pasada y que en este curso era ya insoportable.

“Tengo algo en el corazón que me corroe. El mayor obstáculo que me encontré no estaba en el exterior, sino que estaba dentro de mi propio club”, denuncia el entrenador. Sin dar nombres, claramente se refiere al área deportiva que dirige Richard Barral. “Ocurrieron cosas que me parecen super graves, que sabe el club evidentemente y que sabe la propiedad y solo espero que por el bien del deportivo tengan la valentía de tomar decisiones adecuadas”, confesó el de Castrofeito.

Vázquez, despedido el pasado lunes tras su derrota en Zamora, cree que los argumentos deportivos para su cese no eran suficientes para la decisión tomada por el presidente Vidal. Cree el entrenador que el clima de desconfianza le hizo caminar “entre arenas movedizas” que hacían muy difícil su trabajo diario. En ningún caso quiso dar nombres y apellidos y defendió que su denuncia no era una mala noticia para el club, sino todo lo contrario.

Desmiente no estar motivado

Aprovechó su despedida Fernando Vázquez para desmentir los comentarios que dudaban de su implicación o falta de compromiso con el club. “Yo peleé con todas mis fuerzas y puse más de lo que pone un entrenador. Pero estaba como un cañón en estos momentos”, zanjó. “Yo soy un entrenador a base de estudio, preparación, formación. Soy un entrenador profesional y me considero un buen entrenador. Un entrenador de máximo nivel”, explica.

Desea suerte a De la Barrera

Terminó con un mensaje de ánimo para su sucesor. Cree Vázquez que Rubén de la Barrera es un técnico “joven y preparado” al que le desea toda la suerte del mundo y para el que pide a los seguidores deportivistas todo su apoyo. “Lo deseo de corazón y que todo lo que no pude vivir lo disfrute desde la tele con él”. También pidió a la afición que confíe y apoye al equipo y que “no se divida nunca más”.