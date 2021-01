Oltra, sobre alcaldes vacunados: "No tiene justificación y se va a investigar"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes sobre los tres alcaldes socialistas de la Comunitat que ya se han puesto la vacuna contra el coronavirus que "se va a investigar y se va a llegar hasta las últimas consecuencias", porque no tiene "ninguna justificación".

"Aquí no sobran vacunas, aquí faltan vacunas", ha indicado Oltra en referencia a las justificaciones que han aportado esos alcaldes para ser inoculados, y ha insistido: "Aquí nadie se puede saltar la cola, y todo el mundo nos vacunaremos cuando nos toque. Y eso vale para todo el mundo".

La portavoz del Consell ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno que se le "parte el corazón" y no puede "entender" el comportamiento de los alcaldes de El Verger, Els Poblets (ambos en Alicante) y Rafelbunyol (Valencia) con la vacuna, y ha aseverado: "No hay que darle vueltas, esto no está bien.

Oltra ha anunciado que además de la investigación que va a abrir el departamento de Ana Barceló su consellería abrirá otra investigación para averiguar porqué el alcalde entró en la residencia, ya que en esos centros no pueden entrar personas ajenas al mismo salvo los proveedores y se les ha de identificar.