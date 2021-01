La Alcaldesa de Arrecife pide investigar si la cepa británica está en Lanzarote

La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, considera razonable el alto nivel de incidencia y de contagios registrados en la capital de Lanzarote debido a que "somos el núcleo municipal más poblado y evidentemente tiene que ser así".

En este sentido, apunta que "nosotros ya hemos firmado un decreto de emergencia donde hemos cerrado las instalaciones municipales" como medida para contener la propagación de los contagios, tal y como se acordó en la Mesa Insular de Coordinación junto a los otros seis ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote.

No obstante, Pérez afirma que "he podido pensar que quizá en Lanzarote pudiéramos tener la cepa inglesa, no se sabe porque nadie en el Gobierno de Canarias ha hecho ningún estudio respecto a esto, y a mi me parece muy importante, porque evidentemente nosotros hemos tenido en el mes de octubre, noviembre y principios de diciembre turismo inglés y podría ser, porque el nivel de contagios en la isla de Lanzarote es importante".

"Sería importante que las autoridades sanitarias correspondientes estudiaran qué cepa tenemos para saber exactamente qué medidas hay que tomar", valora, debido que "si tenemos la cepa inglesa con contagios múltiples evidentemente habrá que tomar unas medidas completamente diferentes a si estamos en unas circunstancias normales. Es una reflexión que hago, porque esto de adoptar medidas a ciegas, a lo mejor no es lo idóneo en esta situación de pandemia".

Puntualiza que, como Alcaldesa de Arrecife "adoptaremos como hemos venido haciendo este año todas las medidas y de cumplimiento de normativa", tras el anuncio de aumento a situación de alerta 3 en la isla de Lanzarote.