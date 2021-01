El Villarreal quiere clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey, ante un Tenerife en racha

El Villarreal afronta el reto de lograr su primera victoria en el Heliodoro Rodríguez López para clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey, ante un Tenerife en racha.



Cinco partidos consecutivos ganados y ningún gol en contra es la tarjeta de presentación de los blanquiazules, que tienen ante sí la oportunidad de entrar entre los dieciséis mejores equipos de la competición por segunda temporada consecutiva.



El entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha adelantado que realizará algunos cambios en el once inicial, aunque no se espera que haya una rotación total en el equipo como en los anteriores partidos de Copa (en el último hubo diez cambios), en la medida de que el siguiente partido no será hasta el fin de semana que viene y los futbolistas tendrán tiempo suficiente para recuperar.



El técnico tinerfeñista no podrá contar en este partido con el atacante extremeño Nono, quien sufre unas molestias musculares que aconsejan no forzar al futbolista por precaución. Tampoco estarán disponibles Borja Lasso y Jacobo González, lesionados de larga duración.

La principal duda en la propuesta de Luis Miguel Ramis se centra en si mantendrá el esquema con dos delanteros naturales o si, por el contrario, incluye al argentino Valentín Vada por detrás de la referencia ofensiva, como ya ocurrió en el anterior partido de Copa del Rey.

El Villarreal afronta su tercera eliminatoria de Copa del Rey con la intención de seguir vivo y con aspiraciones en las tres competiciones en las que milita, ya que sigue arriba en la liga, espera las eliminatorias europeas y está con ganas de llegar lejos en esta competición del K.O.

El equipo castellonnense viene apostando por un equipo B de cara a las competiciones coperas, para mantener un equipo más titular en la competición liguera y hacer así las rotaciones. Pero el haber descansado en esta semana, puede ser que permita al técnico hacer una mezcla entre el equipo de la liga y el de las copas.

Para este choque, Unai Emery podrá recuperar al delantero Paco Alcácer, que ya ha superado sus problemas musculares. El goleador valenciano ha estado casi seis semanas fuera del equipo, por lo que su regreso es muy destacado de cara a esta segunda parte del campeonato.

Al regreso de Alcácer se le debe añadir el del centrocampista Francis Coquelin, que tras unos minutos en la jornada anterior, también apunta a titular para este encuentro.

Mientras que en el capítulo de bajas, siguen fuera del equipo los lesionados de larga duración, como son Vicente Iborra y Alberto Moreno. A los que se pueden sumar Samu Chukwueze y Moi Gómez, que con molestias musculares no han trabajado con normalidad a lo largo de la semana, y la baja de Mario Gaspar que sigue fuera del equipo por una rotura muscular.



Alineaciones probables:



Tenerife: Ortolá; Moore, Carlos Ruiz, Alberto, Carlos Pomares; Zarfino, Javi Alonso; Suso Santana, Vada, Álex Bermejo; y Fran Sol.



Villarreal: Rulli; Peña, Foyth, Albiol, Estupiñán; Coquelin, Trigueros, Baena; Pino, Pedraza y Alcácer o Bacca.



Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 18.00