1-4. La Peña claudica en la prórroga ante el Valladolid

La Peña Deportiva dice adiós a la Copa del Rey tras otro ejercicio admirable de intensidad, corazón y entrega de todos sus futbolistas, con detalles de calidad. La Peña sigue al pie de la letra la consigna de su entrenador, otro valiente que dice que “hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente”. Una combinación que le dio un susto de los grandes al Real Valladolid que solo pudo cantar victoria en el tiempo extra.

Los de Pucela tuvieron que recurrir a sus jugadores más desequilibrantes que estuvieron inicialmente en el banquillo para decantar la balanza después de muchos minutos con el marcador en contra y sin saber cómo hacer daño al conjunto de la Villa del Río mejor posicionado sobre el terreno de juego.

El primer partido oficial de la Peña en toda su historia ante un equipo de Primera División prometía emociones fuertes aunque se tuviera que jugar a puerta cerrada. Y nada más darse el pitido inicial se vio a los locales sin complejos, con Colau buscando ser protagonista desde los compases iniciales. Y una de sus maniobras por banda izquierda con centro raso al área lo remató sin oposición el lateral Andrada, incorporado al ataque, al fondo de la red. El destino ama a los audaces.

Solo se habían jugado doce minutos y los locales se veían con el marcador a favor. Más intensos en su juego, buscando siempre la anticipación para que los de Pucela no recibieran cómodos, los de Santa Eulària no pasaron apuros en toda la primera parte. El balón era visitante, pero el Valladolid no sabía para que quería la pelota. Ni un desmarque, ni un desequilibrio, todo al tran tran y sin que se viera la diferencia de categoría entre ambos equipos. Solo una falta lanzada por Hervías, con buena respuesta de Fran y una acción de Salazar también conjurada por el portero de la Peña dejaron sensación de peligro. Los de Santa Eulària con las líneas muy juntas, achicando espacios sin cometer un solo error se marcharon al descanso con una renta merecida en el marcador.

El técnico visitante, Sergio González, debió pensar que jugando así tenían poco futuro en la competición y buscó remedio en el banquillo, dando entrada en el arranque de la segunda parte a Roque Mesa y Oscar Plano. Y los cambios se notaron porque Plano amenazaba más por la banda derecha y Mesa tomó la batuta en la medular. Las malas noticias para los peñistas llegaron con la lesión de Fran, el héroe de la pasada eliminatoria ante el Sabadell que se retiró llorando, Entró Seral y superada la hora de partido un penalti que forzó con habilidad Salazar le servía al Valladolid para poner la igualada. Parecía que con tablas en el marcador todo iba a ser coser y cantar para el equipo de Primera, pero lo que llegó fue otro arreón de la Peña con un remate de Colau que obligó a intervenir al guardameta Roberto. El Valladolid dominaba pero su fútbol seguía siendo plano y adoleciendo de profundidad. La mejor acción de la segunda parte la protagonizó Colau con un slalom desde su propio campo sembrando jugadores vallisoletanos por el camino y poniendo un buen balón a Miguelete dentro del área, pero el atacante peñista estuvo lento y la defensa abortó el peligro.

El Valladolid seguía aumentando su caudal ofensivo con la entrada de Weissman y en su primera acción tras un rebote, la pelota acabó en el fondo de la portería peñista pero el gol fue anulado por un dudoso fuera de juego.

Se llegó y al tiempo extra y nada más arrancar una mano inocente de Antonio López fue castigada con otra pena máxima que no desperdició Roque Mesa con un lanzamiento a lo Panenka. Allí murieron las esperanzas de la Peña que poco después quedaba en inferioridad por la expulsión de Colau que reclamó con demasiada vehemencia a Medié Jiménez un posible penalti en el área visitante. Su comentario tuvo la repuesta inmediata de la tarjeta roja. Tuvo todavía respuesta la Peña con un disparo al palo de Antonio López, pero el equipo de Santa Eulària estaba roto físicamente y esto lo aprovechó el Valladolid para redondear el marcador en los compases finales de la prórroga con otro gol de Roque Mesa y el cuarto de Oscar Plano que no reflejaron lo que se vio sobre el terreno de juego. La Peña cayó con las botas puestas y volvió a proyectar una imagen de equipo serio y bien trabajado ante todo el fútbol español.

El último protagonista con el partido concluido, fue el hombre de la eterna sonrisa: Ronaldo Nazário, futbolista de leyenda, y ahora máximo accionista y presidente del Real Valladolid. Hizo gala de su exquisita amabilidad ,se fotografió con los recogepelotas, firmó algunos autógrafos a directivos peñistas y se marchó del Municipal todavía con el susto en el cuerpo. “Caray con la Peña”, debió pensar el astro brasileño.