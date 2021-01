El Clínico se salta el protocolo y vacuna contrarreloj a sus jubilados para no tirar cientos de vacunas

Desde el pasado viernes los móviles no paraban de sonar. El mensaje que circulaba entre los profesionales del Hospital Clínico San Carlos es que sobraban dosis de vacunas contra el COVID-19 y debían ponerlas antes del lunes porque si no tendrían que desecharlas (una vez descongeladas solo hay unas pocas horas para administrar la inyección).

La gerencia inicia un llamamiento entre los antiguos empleados del hospital para que acudan a vacunarse entre el sábado y domingo, sin cita previa. "Nos hemos mandado WhatsApp de unos compañeros a otros, nos hemos ido enterando de que los jubilados nos podíamos vacunar este fin de semana", cuenta a la SER una de las mujeres que espera para ser vacunada. Ese "boca a boca" surte efecto. Durante la mañana y la tarde del sábado y del domingo se acumulan varias horas de cola (ver vídeo) en el pabellón San Carlos —junto a la puerta A—.

La dirección del hospital alega que "se les vacuna porque prestan un servicio en el hospital a pacientes como voluntarios" y aseguran que esa convocatoria se ha limitado a la 'Asociación de Médicos Jubilados'. Pero esa versión es falsa. La Cadena SER ha verificado que entre el sábado y el domingo se ha vacunado a todo tipo de personal jubilado que nunca ha ejercido como voluntariado. "Yo soy enfermera y no pertenezco a esa asociación", explica Alicia que ha hecho tres horas de cola para ser vacunada, "es para todo el personal jubilado, para todos los estamentos, solo nos piden el DNI y nuestra antigua tarjeta de empleada". Otra de las mujeres jubiladas que espera para ser vacunada es Carmen, "desde la pandemia ya no se hace voluntariado", relata, "yo nunca he hecho voluntariado y estoy aquí, tampoco tengo contacto con los pacientes", añade.

Esos testimonios desmontan la versión de la gerencia del Hospital Clínico que argumentan que están vacunando a los voluntarios de la 'Asociación de Médicos Jubilados' porque "presta servicio de acompañamiento e información a pacientes y acompañantes en el hospital. Se trata de una asociación legalmente establecida para prestar servicio en nuestro centro sanitario".

El Clínico se salta el protocolo

Pero los hechos demuestran que no ha sido así, por tanto el hospital Clínico se ha saltado el 'protocolo de vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid' donde se recoge expresamente que en la primera etapa de vacunación, en el grupo 2 (de personal sanitario) se contemplan la vacunación para el "personal del ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente, en los siguientes entornos (incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios-administrativo, limpieza, voluntariado, estudiantes, etc.)". Pero entre los cientos de personas que se agolpan este fin de semana no se encuentra solo personal voluntario, como defiende el hospital.

La SER también ha contactado con el fundador de la 'Asociación de Médicos Jubilados', también presente en el hospital, que ha confirmado a esta emisora que ni siquiera él ha hecho labor de voluntariado durante estos meses, otros antiguos trabajadores también acudían con su tarjeta de miembro de esa asociación y también han relatado que no han ejercido ese trabajo de voluntariado.

Ayuso criticó las pocas vacunas recibidas

Los jubilados que se han vacunado agradecen el gesto que ha tenido el hospital después de tantos años de trabajo. Pero el personal en activo tiene otra lectura. Critican la descoordinación y el caos que impera en el hospital porque se ha vacunado a antiguos empleados habiendo aún sanitarios que no han recibido su dosis. En los últimas semanas la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha quejado de las "poquísimas" dosis que habían recibido, e incluso, han llegado a argumentar que si no han podido vacunar más es porque no les llegaban vacunas suficientes. Lo cierto es que Madrid ha estado siempre a la cola en la vacunación respecto al resto de regiones, y a estas alturas, todavía no se ha vacunado al 100% de las residencias, solo a poco más de la mitad.

La dirección del hospital Clínico asegura que con las dosis suministradas este domingo "superaremos ampliamente los 3.000 vacunados" en un centro que tiene actualmente más de 5.000 trabajadores.